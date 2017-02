Sept bébés animaux bientôt stars de leur zoo

09-02-2017 | 13h04

Ours polaire, ligre, hippopotame, rhinocéros, koala... Depuis le début de l'année, et aux quatre coins du monde, le carnet rose animalier a la cote et les zoos communiquent largement dessus.

Les animaux en captivité sont nombreux à se passer le relais en donnant naissance à de nouvelles générations, qui laissent espérer la sauvegarde de leur espèce. Tour d'horizon de ces petits minois qui font craquer la toile et qui vont attirer en nombre les visiteurs.

Allemagne

> Fritz, l'ourson polaire

Direction un zoo de l'est de Berlin pour rencontrer la nouvelle coqueluche poilue de l'Allemagne. Tout le pays a les yeux rivés sur ce bébé, qui ravive les souvenirs de Knut, un autre ourson polaire élevé au rang d'égérie, et dont la mort a bouleversé toute l'Allemagne en 2011. Fritz prend la relève depuis sa naissance le 3 novembre dernier. Que les adorateurs de ces ours polaires soient prévenus, Fritz et sa maman Tonja ne pointeront pas le bout de leur nez avant le printemps.

France

> un ourson polaire attend son prénom, à Mulhouse (Haut-Rhin)

Le mois de novembre a été propice aux naissances d'ours polaire en Europe, une espèce qui a pourtant des difficultés à se reproduire en captivité. En Alsace, une ourse prénommée Sesi a donné naissance à une descendance le 7 novembre. Depuis le 1er février, les curieux peuvent s'attendrir devant la relation qui unit la mère et le petit grâce à un écran installé devant l'enclos. En attendant, les internautes sont invités à voter pour leur prénom préféré parmi Nanuq («ourson polaire»), Tikipuqq («il est arrivé»), Inuuik («anniversaire») et Qipik («édredon»).

> un rhinocéros et un koala au Zoo de Beauval (Loir-et-Cher)

Le fameux zoo, qui abrite deux pandas géants chinois, a accueilli un nouveau bébé rhinocéros blanc le 18 novembre dernier: une femelle prénommée Gaya. Une première pour Beauval qui soigne déjà deux rhinocéros blancs et un indien nés en une seule année. Du côté des marsupiaux, c'est un petit koala, prénommé Tinaroo, qui attendrit les visiteurs depuis sa naissance au mois de mai dernier.

Australie

> un fennec au zoo de Taronga, à Sydney

Le zoo de Sydney se réjouit depuis la naissance le 3 décembre d'un bébé fennec. Le tout petit s'aventure seulement en dehors de sa tanière depuis seulement quatre jours. Seuls les plus chanceux peuvent l'apercevoir, car le bébé prend encore ses marques dans ce nouvel environnement. Les autres devront se contenter des lionceaux nés fin novembre dernier, et qui s'apprêtent tout juste à se dévoiler au public.

États-Unis

> Fiona, le bébé hippopotame de Cincinnati

C'est la nouvelle coqueluche du web. Le zoo de Cincinnati soigne un bébé hippopotame prématuré, né fin janvier. L'équipe tient au courant les internautes jour après jour de l'état de santé de la petite star attendrissante qui est élevée auprès des humains pour l'aider à s'alimenter. Les soigneurs s'astreignent à traire la maman tandis que d'autres appréhendent étape par étape le rapport de Fiona avec l'eau.

Russie

> Tsar, le bébé ligre de Rostov-sur-le-Don

Une tigresse et un lion ont donné naissance le 11 novembre dernier à un ligre. Prénommé Tsar, le bébé arbore les rayures de sa maman et la fourrure de son papa. Les deux autres nouveaux nés n'ont pas survécu. Ce genre de naissance est extrêmement rare. On ne compte qu'une vingtaine de ligres dans le monde.

Israël

> Rami, le rhinocéros blanc de Ramat Gan

C'est la toute dernière naissance annoncée. Dans la banlieue de Tel-Aviv, le zoo de Ramat Gan a officialisé la venue de Rami, un bébé rhinocéros blanc, espèce menacée. La maman a dû être patiente durant l'année et demie de gestation.

À noter que tous les bébés ne sont pas toujours visibles dans les zoos qui les soignent. Leur âge étant souvent trop bas, il est encore trop tôt pour eux de se prêter au jeu de la curiosité des visiteurs...