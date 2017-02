Voyez les premières images du récif corallien de l'Amazone

06-02-2017 | 10h27

C'est un trésor exceptionnel qui se cache au large des côtes de l'Amérique du Sud. Pourtant, il est resté insoupçonné durant des décennies. Ce n'est qu'en avril 2016 que des scientifiques ont révélé son existence dans la revue Science Advances: sous le panache du fleuve Amazone entre le Brésil et la Guyane française, se trouve un récif corallien unique au monde.

S'il est resté inconnu pendant si longtemps, c'est que la zone était considérée jusqu'ici par les spécialistes comme non-propice au développement des coraux. En raison des sédiments et de la boue charriés par le fleuve, les eaux y sont particulièrement troubles, ce qui empêche la lumière du jour d'atteindre facilement les profondeurs.

Toutefois, c'est bel et bien à cet endroit que le récif prospère et selon les dernières estimations, il est aussi immense que riche. Situé à plus de 100 kilomètres des côtes du Brésil, le système s'étendrait sur pas moins de 9500 kilomètres carrés et abriterait des coraux, des éponges et des algues rouges.

Explorer le récif pour le protéger

À peine mis au jour, ce récif corallien exceptionnel est déjà menacé. La région où il se trouve suscite en effet depuis quelques années la convoitise des géants de l'industrie pétrolière. D'après l'ONG Greenpeace, deux d’entre eux, BP et Total, auraient déjà déposé une demande auprès du gouvernement brésilien afin de réaliser des forages exploratoires.

«L'une des zones visées par Total ne se trouve qu'à huit kilomètres du récif», a affirmé Thiago Almeida, de Greenpeace Brésil, soulignant les risques notamment de pollution que comporte ce type de forage dans des écosystèmes aussi particuliers. Face à la menace, l'ONG a décidé de réagir en lançant une mission d'exploration à bord de son navire l’Esperanza.

Fin janvier, l'embarcation a quitté le port de Santana au Brésil avec à son bord une équipe de scientifiques y compris des océanographes ayant annoncé la découverte du récif corallien en 2016. Objectif: documenter le récif afin de mettre en évidence son caractère unique et le protéger de la menace pétrolière.

De premières images extraordinaires

À l'aide de sous-marins, l'équipage a déjà réalisé plusieurs plongées à plus de 100 mètres de profondeur. Des expéditions qui ont permis de capturer de nombreuses images et vidéos que Greenpeace vient tout juste de révéler et elles sont assez extraordinaires.

On peut y voir un écosystème coloré et très diversifié abritant des coraux mais aussi des éponges, des poissons et des oursins. Une raie manta majestueuse a même pu être filmée dans les profondeurs. D'après les spécialistes, plus qu'un simple récif, ce serait ainsi un véritable biome marin, une zone de vie majeure, qui se cacherait sous la surface entre le Brésil et la Guyane.

«Nous en savons moins sur l’océan, sur cette zone en particulier, que sur Mars», a expliqué à un journaliste du Monde qui a pu participer à l'expédition, Fabiano Thompson, océanographe et professeur de microbiologie à l’université fédérale de Rio de Janeiro. «À l’issue de cette mission, avec Greenpeace, nous connaîtrons encore moins de 10% de ce récif corallien».

Une meilleure compréhension d'un écosystème unique

Grâce aux plongées, l'équipe espère en apprendre plus sur l'écosystème et comment il a pu se développer dans une région où ils pensaient la chose impossible. «Notre équipe veut avoir une meilleure compréhension de comment cet écosystème fonctionne, y compris des questions importantes comme les mécanismes de photosynthèses avec une lumière très limitée», a commenté Nils Asp de l'Université fédérale de Parà¡.

Pour les chercheurs, les premiers résultats obtenus témoignent d'ores et déjà de la richesse de la biodiversité du récif et de son importance pour la région. «Ce système est important pour de nombreuses raisons, y compris le fait qu'il possède des caractéristiques uniques comme l'utilisation et la disponibilité de la lumière», a poursuivi Nils Asp repris dans un communiqué de Greenpeace.

Ce système «présente un grand potentiel pour de nouvelles espèces et il est aussi important pour le bien-être économique des communautés de pêcheurs le long de la zone côtière amazonienne», a ajouté le spécialiste. En effet, ce récif et son écosystème ne sont pas les seuls éléments précieux de la région à protéger.

Outre les communautés locales, le bassin de l'Amazone est aussi l'habitat du lamantin, de la tortue jaune de l’Amazone et de la loutre géante de rivière, une espèce déjà considérée comme menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). «Nous devons défendre le récif et la région entière du bassin de l'Amazone de l'avidité des entreprises qui font passer les profits avant l'environnement», a conclu Thiago Almeida.