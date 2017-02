Un ligre vient de voir le jour en Russie

03-02-2017 | 10h56

Dans la région Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, un zoo vient de célébrer une nouvelle naissance, mais pas n’importe laquelle puisque le nouveau-né est issu d’un croisement plus que particulier.

En effet, l’animal n’existe pas à l’état sauvage. Baptisé Tsar, il s’agit d’un ligre, autrement dit, l’union entre une tigresse, la femelle Princesse et un lion, le mâle Caesar. Vous l’aurez compris, le petit félin est la progéniture de deux espèces distinctes.

Avec sa tête de lion, ses rayures de tigres et son regard de chaton, l’animal âgé de deux mois et demi ne laisse pas insensible. Pour l’heure, il est nourri avec le lait d’une chèvre du zoo et ne dépasse pas la taille d’un grand chat mais le temps faisant son affaire, il deviendra l’un des plus grands félins au monde.

Un ligre adulte pèse en moyenne 400 kilogrammes, alors que le tigre ne dépasse pas les 300 kg et le lion 250 kg. Le spécimen le plus célèbre se trouve en Caroline du Sud aux États-Unis. Prénommé Hercules, il pèse 418 kg et mesure 3,33 mètres, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être inscrit dans le Guinness des records.

Une rencontre impossible dans la nature

Dans la nature, les tigres vivent en Asie et les lions en Afrique. La probabilité pour que les deux félins se rencontrent et s'accouplent est donc proche de zéro. En captivité en revanche, c'est une autre histoire.

Selon Erik Aïrapetian, le directeur du zoo Kamensk où le petit est né, les parents «vivaient depuis longtemps l'un à côté de l'autre, ils se connaissaient bien. Et lorsque le temps du rut est venu pour la tigresse, il n'y avait pas d'autre solution pour elle». Ce n’est donc pas une histoire d’amour à la Roméo et Juliette à laquelle on a affaire ici.

Ni la femelle, ni le mâle n'ayant d'autre partenaire disponible, le zoo les a semble-t-il laissé copuler. Or, les lions et les tigres sont si proches génétiquement et physiquement que lorsque des individus des deux espèces s'accouplent, cela fonctionne. Néanmoins, ce n'est pas sans conséquence pour leur progéniture.

Les animaux hybrides sont souvent stériles. Longtemps, les spécialistes ont donc pensé que c'était aussi le cas des ligres mais la situation est plus complexe. Plusieurs cas de femelles ligres parvenant à se reproduire ont été documentés. En revanche, il semblerait que les mâles montrent une fertilité réduite voire une stérilité, ce qui implique qu’ils ne peuvent pas assurer la pérennité du croisement des deux espèces.

Après le cas du ligre, le cas du tigron

«Actuellement, il y a seulement une vingtaine de ligres dans le monde», a rappelé M. Aïrapetian. Mais ce croisement tigresse-lion n'est pas le seul observé parmi les félins. Il existe un autre type de félin hybride encore plus rare que le ligre, il s’agit du tigron.

Contrairement au ligre, celui-ci a pour mère une lionne et pour père un tigre. Tout comme pour le ligre, en revanche, ce type de spécimen n'existe pas à l'état sauvage. Mais il arrive qu’une lionne et qu’un tigre se retrouvent voisins de cage dans un zoo.