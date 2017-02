Pooh, le chat bulgare doté de deux pattes artificielles

01-02-2017 | 15h05

C'est un nouveau souffle de vie pour des chats qui ne parvenaient plus à se déplacer seul. En Bulgarie, des vétérinaires ont en effet donné un sacré coup de pouce à deux matous en réalisant une opération chirurgicale qui n'avait jusqu'ici été tentée qu'au Royaume-Uni. Objectif: poser des pattes artificielles à nos amis à deux pattes, au lieu de quatre.

L’un des deux félins, un magnifique chat noir et blanc du nom de Pooh («peluche» en bulgare), a perdu ses deux pattes arrière alors qu’il avait seulement un an dans un accident probablement causé par un train puisque celui-ci a été recueilli près d’une voie ferrée de la campagne bulgare.

Des prothèses sur-mesure

La dernière opération a eu lieu en décembre dernier. Un peu plus d'un mois plus tard, les résultats sont déjà très prometteurs. Aujourd’hui, Pooh est de nouveau indépendant: il peut marcher, sauter et jouer à sa guise tout comme le ferait n’importe quel animal de son espèce.

Les prothèses en polymère et caoutchouc montées sur titane ont été faites sur-mesure pour leur nouveau propriétaire. «(L’opération) peut être considérée comme un succès», a confié à l'AFP Vladislav Zlatinov, vétérinaire à la Central Vet Clinic à Sofia où séjourne le chat. «Son état est plus que satisfaisant. Il est encore un peu maladroit mais il peut marcher, sauter et courir».

Après Pooh, c'est un autre chat que les vétérinaires ont opéré, Steven, également amputé des pattes arrière. Âgé de sept mois, il a récemment reçu sa première prothèse artificielle et devrait prochainement se voir installer la seconde.

Oscar, le premier chat bionique

Pooh n'est pas le premier chat bionique à voir le jour en Europe. Une première chirurgie similaire a eu lieu fin 2009 en Grande-Bretagne sur un animal prénommé Oscar. Devenu célèbre depuis, il a bénéficié d’une opération d’environ 60 000 euros pour se faire implanter des pattes artificielles.

La technique a été mise au point par le Dr Noel Fitzpatrick, un chirurgien neuro-orthopédique travaillant à Surrey. Trois heures d’opération ont été nécessaires pour poser les pattes artificielles aux chevilles de l’animal. Les spécialistes ont ensuite enduit les prothèses avec de l’hydroxyapatite pour stimuler le développement des cellules osseuses sur le métal.

Sept ans plus tard, malgré l'apparition de complications en 2012 qui ont nécessité la pose d'une nouvelle prothèse, Oscar se porte toujours bien et peut encore marcher et sauter comme un vrai chat. De quoi inspirer d'autres vétérinaires à exporter cette chirurgie dans d’autres pays comme la Bulgarie.

Une procédure qui inspire

«Il est encourageant de voir que même dans un pays défavorisé comme la Bulgarie, il peut y avoir ce genre de pratiques innovantes», a relevé pour l'AFP, Vladislav Zlatinov. «Pooh et Steven ont survécu car on ne les a pas abandonnés à leur sort», a commenté pour sa part Vyara Mladenova, de la branche bulgare de l'ONG Let's Adopt, qui a financé les opérations.

Mais cette innovation ne concerne pas que nos amis à quatre pattes. Ce type de prothèse connecté directement aux os fait aussi l'objet de tests chez l'humain.