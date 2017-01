L'étonnante réaction d'un orang-outan sauvage face à une scie

31-01-2017 | 10h29

La nature n'a visiblement pas fini de nous émerveiller... et la BBC de nous dévoiler ses secrets. Après la touchante séquence montrant la réaction de singes face à un robot espion, la chaîne britannique a publié un nouvel extrait étonnant de sa série Spy in the Wild. Cette fois-ci, c'est un orang-outan femelle qui en est la vedette.

Une pro de la scie

Filmées en pleine nature, les images montrent comment le spécimen parvient à se servir d'une scie pour couper une branche. D'après le commentaire, la femelle est sauvage et vit en totale liberté. Elle aurait trouvé l'outil dans une hutte située dans la forêt et aurait entrepris de s'en servir. Mais sa dextérité est assez bluffante à voir.

Grâce à son pouce opposable (semblable à l'homme), le primate parvient à se servir parfaitement de la scie et la faire bouger d'avant en arrière pour couper sa branche. Plus étonnant encore, elle se sert de ses pieds pour bloquer cette dernière et parvenir à scier avec plus de précision.

Lorsqu'elle est mise en présence d'un robot déguisé en orang-outan et sciant de la même façon qu'elle, la femelle semble même se lancer dans une sorte de défi, accélérant ses mouvements pour couper plus vite mais toujours avec autant de précision.

Des primates particulièrement doués

Sans surprise, en voyant cette séquence, certains seront tentés d'accuser la BBC de supercherie, de dire que l'animal n'est pas vraiment sauvage ou qu'il a été dressé. Toutefois, c'est loin d'être la première fois que les orangs-outans font preuve d'un tel talent. On sait même aujourd'hui que ces primates sont particulièrement intelligents et pleins de ressources.

Ils savent utiliser des branches pour attraper des fourmis dans les troncs ou encore de grandes feuilles pour se protéger de la pluie. Plus fascinant, en réalisant des observations dans des sanctuaires, des spécialistes ont découvert que les orangs-outans passent beaucoup de temps à observer avant d'agir et qu'ils possèdent de très bonnes capacités d'imitation. Même lorsqu'il s'agit d'activités humaines.

Il y a plus de vingt ans, au Camp Leakey, à Bornéo, la primatologue Dr Anne Russon a ainsi observé des spécimens se mettre à se brosser les dents, laver des vêtements ou utiliser un marteau après avoir observé des humains. Et ces talents d'apprentissage ne se sont pas manifestés que chez des individus captifs mais aussi chez des orangs-outans sauvages.

Espèces en danger

Bien qu'exceptionnelle à voir, la dextérité de la femelle avec sa scie ne serait donc pas si étonnante. Encore moins son enthousiasme à démontrer ses talents. L'occasion de rappeler à quel point ces grands singes sont des animaux extraordinaires et qu'il est indispensable de les protéger.

Autrefois répandus en Asie du sud-est, les orangs-outans font actuellement face à une dramatique réduction de leur habitat avec la déforestation favorisée notamment par la culture d'huile de palme. Une menace à laquelle s'ajoute le braconnage causant un déclin constant des populations.

On distingue deux espèces d'orangs-outans, celle de Bornéo et celle de Sumatra. Les deux sont actuellement décrites comme «en danger critique d'extinction» sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).