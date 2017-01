Des chiens anti-braconnage partent à la rescousse

26-01-2017 | 16h20

Le braconnage est devenu un problème majeur dans de nombreux pays africains. Un rapport publié l'année dernière a révélé qu'un rhinocéros est tué environ toutes les 6 heures pour ses cornes. Et le sort des éléphants ne vaut pas mieux: un pachyderme serait tué toutes les 15 minutes en Afrique pour son ivoire. Un fléau que les autorités peinent à combattre.

Actuellement, aucune méthode ne s'est avérée très efficace pour arrêter les braconniers qui se déplacent rapidement à travers les frontières, disparaissent dans la brousse avant que quiconque ne puisse les rattraper. Ce problème est d’autant plus important que les zones où chassent les braconniers sont immenses.

Après avoir testé les caméras, les drones et la présence humaine, certains pays ont décidé de faire appel à une nouvelle arme: des chiens entrainés à flairer les braconniers. «Trouver de l'ivoire ou des cornes de rhinocéros ou autre contrebande de la faune n'est pas une fin en soi», a expliqué Philip Muruthi, vice-président de la protection des espèces au sein de l’African Wildlife Foundation.

«Nous voulons que les gens soient poursuivis, condamnés et que la loi soit appliquée, c'est vraiment un moyen de dissuasion», a-t-il poursuivi repris par le National Geographic. Un centre de formation pour chiens a ainsi vu le jour en Afrique du Sud où plus de 200 recrues canines s'entrainent déjà avec des gardes à intervenir dans le parc national Kruger.

Traquer les braconniers avant qu'ils ne s'échappent

Le parc National Kruger s'étend sur presque 20 000 kilomètres carrés. Un problème majeur pour les groupes anti-braconnage qui doivent constamment surveiller de vastes zones depuis des hélicoptères pour prendre les chasseurs «la main dans le sac». C'est ici que les chiens et leur flair légendaire interviennent.

Le but est d’avoir un système en place qui permet aux autorités de traquer les braconniers avant qu’ils ne puissent s’échapper. Et le dispositif semble déjà avoir fait ses premières preuves. «Notre unité K9 s'est avérée être une méthode fiable de lutte contre le braconnage dans le parc national Kruger», écrivent sur leur site les responsables de l'Anti-Poaching and Canine Training Academy dirigée par Paramount Group.

«Nos protocoles de formation ont été élaborés grâce à l'expérience acquise dans des environnements opérationnels en étroite collaboration avec les unités d'opérations spéciales Kruger Parks», ajoutent-ils. Et les responsables ont trouvé un moyen d'accroitre encore l'efficacité de leur système, en démarrant l'intervention directement dans les airs.

Des chiens entrainés au parachutisme

En Afrique du sud, les recrues à quatre pattes sont désormais entrainés à sauter en parachute avec leur éducateur. L'objectif est de leur permettre de se rendre au sol dès que des braconniers sont repérés afin de les traquer et les capturer beaucoup plus rapidement qu'un humain seul.

«Dans certains cas, nous ne voulons pas mettre les chiens dans une situation difficile où vous ne voulez pas effrayer les braconniers avec l'hélicoptère», a expliqué au National Geographic, Eric Ichikowitz directeur de la Fondation Ichikowitz qui a aidé à lancer le programme. «Le parachute aide à les engager de façon silencieuse». Et les recrues à quatre pattes ne semblent pas rechigner à la tâche.

«Les chiens sont exceptionnellement à l'aise avec le parachutisme», a ajouté Eric Ichikowitz. «Ils savent qu'ils vont travailler». Si les formateurs ignorent si les chiens expérimentent la montée d’adrénaline comme des parachutistes humains, ils ont observé leurs queues frétiller quand ils entendent l'hélicoptère. Donc, c’est plutôt bon signe.

Un entraînement basé sur le renforcement positif

Will Powell, le directeur canin de la conservation à l’African Wildlife Foundation qui forme les chiens dans un centre à Arusha en Tanzanie, le confirme. Après 20 ans d’expériences dans ce domaine, ce spécialiste affirme qu’entraîner les chiens à flairer du matériel biologique comme l'ivoire et d'autres parties animales n'est pas très différente de la détection des explosifs et des narcotiques.

La clé est le renforcement positif. «Les chiens apprennent à associer l'odeur de l’ivoire et d'autres odeurs ciblées grâce à la récompense d'un jouet et de nombreuses caresses», a-t-il détaillé. «Les chiens sont conditionnés à s'asseoir quand ils sentent l'ivoire, et puis dès qu'ils sont assis, ils reçoivent leur jouet et ont beaucoup de plaisir».

Reste à savoir si ce système s'avèrera réellement efficace pour enrayer le braconnage. Mais le centre réfléchit déjà à renforcer son équipe avec d'autres chiens capables de détecter les braconniers en reniflant spécifiquement l'ivoire d'éléphant, les munitions et les explosifs. Une patrouille pourrait également être mise en place pour signaler tout changement suspect.