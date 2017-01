La réaction d'un poisson face à un autre trop malade pour nager

23-01-2017 | 10h32

L'entraide animale, on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un comportement bien réel observé en captivité et dans la nature. À plusieurs reprises, des scientifiques sont tombés sur des scènes étonnantes comme ces dauphins surpris à aider un jeune phoque. Une entraide émouvante mais pas exceptionnelle pour les dauphins réputés pour leur intelligence et leur capacité sociale.

Néanmoins, ces mammifères ne sont vraisemblablement pas les seules espèces aquatiques à faire preuve d'altruisme. Une vidéo récemment publiée sur internet montre un poisson donner un coup de main à son congénère d'aquarium mal en point.

Un poisson mal en point

Dans le cas présent, il s’agit d’un Cyprin doré (Carassius auratus), plus connu sous le simple nom de Poisson rouge. Selon le site RocketNews24, le propriétaire avait acheté ce spécimen ainsi qu'un autre poisson noir l'été dernier lors d'une visite dans la ville de Sapporo au Japon. Depuis novembre, il a toutefois remarqué que le second spécimen paraissait mal en point.

Il nageait très peu et restait le plus souvent au fond de l'aquarium. Ces poissons n'étant pas réputés pour leur grande longévité, le propriétaire, Hitoshi Takeda, a pensé que le spécimen mourrait rapidement. Sauf qu'au fil des semaines, il continuait de survivre malgré sa mobilité très diminuée. Et Takeda n'a pas mis longtemps à découvrir ce qui le maintenait en vie.

En filmant l'aquarium avec une caméra, il s'est aperçu que dès qu'il donnait à manger à ses poissons, le rouge tentait de pousser son colocataire d'aquarium vers la surface, pour, semble-t-il, l’aider à atteindre la nourriture flottant. Et ceci ne s'est pas produit qu'une seule fois, le poisson rouge semblant même veiller sur son compagnon mal en point.

À voir la vidéo, il est difficile de savoir si le poisson essaie réellement d'aider son congénère ou s’il s’agit de quelque chose de plus simple et d'interprété. Le média japonais Hokkaido Shimbun Press a tenté de contacter des experts pour comprendre ce comportement et ceux-ci se sont montrés aussi étonnés que les internautes qui ont regardé la vidéo.

Les poissons sentent et ressentent

Bien qu'on leur attribue souvent une intelligence moindre, les poissons ont démontré de remarquables capacités cognitives. On sait également que de nombreuses espèces établissent des relations sociales et sont capables de coopérer entre individus. Il ne serait donc pas si étonnant que les poissons fassent également preuve d'altruisme.

Interrogé en 2016 par le New York Times, Jonathan Balcombe, spécialiste de la Humane Society Institute for Science and Policy, a suggéré que les poissons affichent bien plus de complexité qu'on ne pensait. «En tant que biologiste spécialisé dans le comportement et l'émotion des animaux, j'ai passé les quatre dernières années à explorer la science sur la vie privée des poissons», a-t-il expliqué.

«Ce que j'ai découvert indique que nous sous-estimons largement ces fabuleux vertébrés marins. Les preuves qui s'accumulent conduisent à une conclusion inéluctable: les poissons pensent et ressentent», a-t-il affirmé.