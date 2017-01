Une femelle requin-zèbre donne naissance toute seule

20-01-2017 | 10h55

Qui a dit qu'un mâle était indispensable pour se reproduire? Une femelle requin-zèbre (Stegostoma fasciatum) vient de prouver le contraire au Reef HQ Aquarium de Toswnville en Australie. Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports, ce squale prénommé Leonie a donné naissance à trois bébés en 2016.

Problème: la femelle ne vit avec aucun mâle. De façon rationnelle, les scientifiques ont d’abord pensé qu'elle avait stocké les spermatozoïdes de son ex-partenaire et avait puisé dans cette réserve pour se reproduire. Une capacité bien connue chez les requins. Leonie a passé plusieurs années en compagnie de ce partenaire avec qui elle a eu deux douzaines de petits.

Leur idylle amoureuse s’est toutefois arrêtée en 2012 lorsque le mâle a été transféré dans un autre aquarium. Depuis lors, le couple n'a plus été contact et Leonie n’a vécu avec aucun mâle. Seule l'une de ses filles l'a rejoint dans son aquarium.

Un comportement incompris

En menant des analyses ADN sur la nouvelle progéniture, les scientifiques ont rapidement réfuté l'hypothèse du stockage du sperme. Ils ont constaté que les bébés n’affichaient l’ADN que d'un seul parent: celui de leur mère célibataire. Cela signifie qu’ils ont forcément était conçu via une reproduction asexuée.

Quelques espèces de vertébrés sont capables de se reproduire seules. Tout en étant capables de se reproduire avec un partenaire. C'est notamment le cas de certains requins, dindes, dragons de Komodo, serpents et raies. Cependant, généralement, il s’agit de femelle n’ayant jamais été en contact avec un mâle et donc n'ayant jamais vécu de reproduction sexuée.

«Il y a très peu de reproduction asexuée se produisant chez les femelles ayant des antécédents sexuels», explique au New Scientist Christine Dudgeon de l’Université du Queensland en Australie et auteur de l’étude. Une espèce particulière d'aigle et le boa constrictor sont les seuls autres animaux chez qui un passage de la reproduction sexuée à asexuée a été observée en captivité.

Un phénomène utile à court terme

«Chez les espèces qui sont capables des deux modes de reproduction, il y a quelques observations du passage de la reproduction asexuée à la reproduction sexuelle», affirme Russell Bonduriansky de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney. «Cependant, il est beaucoup plus rare d'observer un changement dans l'autre sens».

Chez les requins, la reproduction asexuée peut se produire lorsque l'ovule d'une femelle est fécondé par une cellule similaire connue sous le nom de «globule polaire» contenant également l’ADN de la femelle. Ce phénomène est appelé parthénogenèse. Le problème, c’est que cette reproduction mène à l'endogamie extrême, c’est-à-dire la production d’individus qui sont étroitement liés génétiquement.

Ceci a pour conséquence de faire naître des organismes homozygotes, ce qui peut entraîner de sérieux risques pour la santé du petit. «Ce n'est pas une stratégie pour survivre sur de nombreuses générations, car elle réduit la diversité génétique et l'adaptabilité», assure Christine Dudgeon.

Moins rares que ce que l’on croit?

Cependant, cela peut être utile quand il n’y a plus de mâle au sein de la population. «Cela pourrait être un mécanisme de maintien. Les gènes de la mère se transmettent de femelle en femelle jusqu'à ce qu'il y ait des mâles disponibles pour s'accoupler», poursuit la spécialiste qui suggère que ce phénomène n'est donc peut-être pas si rare que ça dans la nature.

Seulement, comme il n'est pas forcement connu, il n’est pas recherché. «Ça pourrait être beaucoup plus commun que ce que nous pensons», confirme Russell Bonduriansky. Le Dr Dudgeon et ses collègues prévoient désormais de suivre les petits jusqu'à leur maturité et déterminer si ces requins-zèbres peuvent se reproduire à leur tour avec un partenaire.