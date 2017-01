Le dragon de mer rubis, une créature rarissime d'Australie

18-01-2017 | 11h54

On pourrait croire la créature directement sorti du roman de J. K. Rowling, les Animaux Fantastiques. Et pourtant, elle existe bel et bien à la surface du globe ou plutôt dans les profondeurs océaniques.

Pour la première fois, des chercheurs de l’Institut d'océanographie Scripps de l’Université de Californie et du Western Australian Museum sont parvenus à filmer dans son environnement naturel l’une des trois espèces de dragons de mer découverte en 2015 : le Phyllopteryx dewysea surnommé "le dragon de mer rubis".

Le professeur Greg Rouse, auteur de l’étude explique dans un communiqué : "Jusqu’à maintenant, personne n’avait suspecté l’existence d’une troisième espèce de dragon de mer", ce poisson apparenté à l'hippocampe. "C'est grâce à la collection du musée que cette découverte a été faite".

Il vit à 50 mètres de profondeur

Pour observer le spécimen, les scientifiques ont mené une expédition en avril 2016 dans l’Archipel de la Recherche situé au sud de l’Australie-Occidentale. Grâce à un véhicule télécommandé doté d’une caméra basse lumière, ils ont filmé de remarquables images montrant le poisson d’une couleur rouge intense évoluer dans son habitat.

Lorsque les scientifiques ont relaté l’existence de cette troisième espèce, ils ont expliqué que ce poisson vivait à plus de 50 mètres de profondeur. C'est probablement la raison pour laquelle il n’a pas été découvert plus tôt, car les deux autres espèces, le dragon de mer feuillu (Phycodurus eques) et le Phyllopteryx taeniolatus, vivent dans des eaux peu profondes entre 3 et 25 mètres.

Autre différence entre le Phyllopteryx dewysea et les deux autres espèces : ce dernier est dépourvu des appendices en forme de feuille qui caractérisent normalement les poissons et leur permet de se camoufler au milieu des végétaux aquatiques.

Un camouflage rouge

"C’était un moment extraordinaire lorsque nous avons découvert que le Phyllopteryx dewysea n’avait pas d’appendice", se souvient Josefin Stiller, étudiant de l’Institut et co-auteur de la publication. "à‡a ne m’est jamais venu à l’esprit qu’un dragon de mer pouvait ne pas avoir d’appendice parce qu’ils sont caractérisés par ces belles feuilles de camouflage".

Cependant, la nouvelle espèce n'est pas en reste côté camouflage puisqu'elle affiche une lumineuse couleur rouge, caractéristique d’un camouflage en eau profonde. En effet, le rouge n’est plus visible dans l’eau en dessous de cinq mètres. Les chercheurs ont également été surpris de découvrir que le poisson est doté d’une queue recourbée.

Cela signifie que cette queue est préhensile et capable de s’enrouler sur un support et de s’y maintenir comme les serpents, les caméléons ou encore les pangolins… L'appendice lui permet ainsi de se cramponner à des objets pour lui éviter d’être balayé par le courant. Une autre particularité de ce dragon de mer puisque les deux autres sont incapables de plier leur queue.

Encore beaucoup à apprendre sur l’animal

La présence de cette queue préhensile soulève des questions sur l’évolution au sein de ce groupe d’organismes. Phyllopteryx dewysea a t-il développé son appendice courbé de façon indépendante ? Ou l'a-t-il gardé alors que les autres espèces l'ont perdu ? Des études doivent encore être menées pour le déterminer.

"Il y a tellement de découvertes qui nous attendent encore", assure Nerida Wilson, du Western Australian Museum, co-auteur de la publication. "L’Australie Occidentale a une gamme si diversifiée d’habitats, chacun mérite que l’on y porte de l’attention".

Il reste encore beaucoup à comprendre au sujet du Phyllopteryx dewysea comme par exemple les menaces potentielles auxquelles il fait face ou sa répartition géographique. Alors que les scientifiques commencent tout juste à faire le lien entre les deux autres espèces de dragon de mer, le nouveau membre du groupe a encore de nombreux secrets à dévoiler.