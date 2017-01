Une rare confrontation entre rhinocéros filmée

16-01-2017 | 11h37

Parcourir la nature donne souvent lieu à des rencontres inoubliables. Pour preuve, la vidéo récemment capturée par Wayne Howarth, guide dans la région du Cap oriental en Afrique du Sud. Alors qu'il était à la recherche d'un groupe de lions, il a repéré des animaux bien plus impressionnants: deux rhinocéros.

«J'ai aperçu les deux rhinos dans la même zone au loin avec mes jumelles», a raconté à Barcroft, Wayne Howarth. «Donc j'ai dit à mes invités que nous devions nous approcher dès que possible parce que cela pouvait être une observation intéressante et quelque chose que l'on ne voit pas souvent».

Deux espèces différentes

S'il n'est pas rare d'apercevoir deux rhinocéros ensemble, l'observation avait d'exceptionnel qu'ils n'appartenaient pas à la même espèce. L'un était un rhinocéros noir (Diceros bicornis), l'autre un blanc (Ceratotherium simum). Les deux espèces sont présentes en Afrique du Sud et ont un aspect similaire avec une coloration grise.

En revanche, ils se distinguent par la forme de leurs oreilles, de leur museau mais aussi par leur alimentation. "Nous ne voyons pas souvent des rhinos blanc et noir ensemble à cause de leur alimentation différente. Le rhino blanc est un brouteur donc on le trouve plus souvent dans des plaines herbeuses alors que le rhino noir se nourrit dans les fourrés", a expliqué le guide.

Un conflit de territoire

Visiblement, les deux rhinos n'étaient pas enchantés de se retrouver dans la même zone. Comme on peut le voir sur la vidéo, ils ont commencé à se jauger avant de se foncer dedans. Et le rhinocéros blanc plus imposant que son congénère n'a pas mis longtemps avant de s'imposer.

L'issue du combat n'a pas pu être filmée mais le blanc l'a emporté, selon le guide qui a maintenu son groupe à 20 mètres de distance des animaux. "Cela aurait vraiment pu conduire à une situation dangereuse s'ils s'étaient trop approchés. Je me suis assuré qu'il y ait un chemin sûr pour s'échapper s'ils venaient trop près", a précisé Wayne, 26 ans.

Le combat terminé, les deux rhinos sont partis chacun de leur côté et ne souffrait pas plus que de quelques blessures superficielles, d'après les témoins.