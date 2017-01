Un lynx surpris en pleine chasse au saumon

13-01-2017 | 12h06

Il y a des moments dans la vie où le hasard fait de drôles de choses. Ce n'est pas Lee Snook, une garde-forestière du Parc national olympique de Washington aux États-Unis qui dira le contraire puisqu’elle a été témoin d’une scène… pour le moins incroyable.

Heureusement, la jeune femme avait avec elle sa caméra qui lui a permis de capturer puis de partager sur la toile ce moment d’exception. «Je suis descendue [vers la rivière] par hasard avec l’un de mes employés», explique Snook au National Geographic.

Cette promenade matinale les a amenés près du ruisseau Taft afin d’observer la migration du saumon, mais les deux protagonistes se sont vite rendus compte qu’ils n’étaient pas seuls. Non loin d'eux, un lynx roux femelle était en train de pêcher.

Un saumon de la taille du félin

Abasourdie par la scène puisque ces félins sont généralement très difficiles à observer à l’état sauvage, la garde a dégainé la caméra. «Je n’ai pas arrêté de me dire "tiens bon!". Il faisait froid et mes doigts étaient en train de geler… et le lynx était si concentré et zen sur le poisson tout en m’ignorant», confie-t-elle.

Ce qui rend ce moment encore plus exceptionnel, c’est que les lynx sont généralement des animaux nocturnes, donc surtout actifs la nuit. «Les lynx sont assez insaisissables. Ils aiment rester cachés», précise Lee Snook. Mais le lynx était bien déterminé à tirer son épingle du jeu en cette période de migration.

«Elle avait bel et bien l’intention d’avoir un peu de nourriture», assure-t-elle. Finalement, l'animal est parvenu à attraper un saumon et quel saumon! Il faisait la taille de son corps mais le prédateur a réussi à l'attraper tellement habilement qu’il ne s’est même pas mouillé la fourrure.

Des moments rares donc importants

C’est à partir de ces images que les gardes du parc ont pu déterminer que le lynx était une femelle adulte. Les félins sauvages profitent de l’abondance de poissons dans le parc, en particulier pendant la saison de migration où les saumons sont plus faciles à attraper puisqu’ils sont épuisés du long voyage qu’ils ont parcouru.

En plus des poissons, les lynx se nourrissent de lapins, de souris, d’écureuils et d’oiseaux. Lee Snook a travaillé dans 8 parcs différents, et pourtant, l’observation de ce lynx est l’un des moments les plus excitants dont elle a été témoin et lui rappelle combien les parcs nationaux américains ont à offrir.

«C’est un superbe endroit à explorer», affirme-t-elle. «Prenez votre temps, ralentissez, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber».