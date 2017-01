Un alligator combat un énorme python

05-01-2017 | 13h33

Tombé soudainement sur un combat entre deux grands prédateurs n’est pas un spectacle que la nature offre à n’importe qui. Il suffit d’être au bon endroit au bon moment pour que le hasard veuille bien se décider à agir. Heureusement, internet permet à ces rares chanceux de pouvoir non seulement raconter, mais surtout montrer la singularité du spectacle.

C’est ce qui est arrivé à ce journaliste américain rédacteur pour le Palm Beach Post. Joe Capozzi était en balade cycliste dans la Réserve nationale de Big Cypress en Floride lorsqu’il a vu un alligator se mouver de façon étrange dans l’eau. Il a alors décidé de s’arrêter pour observer la scène et s'est rendu compte que, malheureusement pour lui, l’alligator n’était pas seul.

«Un grand splash, suivi d’un autre grand splash. Puis un autre», décrit-il. Rapidement, il a réalisé que le duel dont il était le seul témoin opposait cet étrange alligator et... un python. «C'était tout à la fois effrayant, fascinant et beau. Cette bataille entre un prédateur et sa proie semblait à certains moments aussi gracieuse qu'un ballet aquatique. Je ne pouvais pas m'arrêter de regarder», a-t-il écrit dans un article.

Un animal qui semble appeler à l’aide

Comme on peut le voir dans la vidéo qu’il s’est dépêché d’enregistrer, une queue puis un ventre font surface avant de retourner dans l’eau. C’était évident, l’alligator bougeait contre sa volonté. C’est à ce moment que l’on commence à distinguer les traits du serpent. Tacheté et une tête en forme de flèche, il s’agit d’un Python birman (Python bivittatus), l’un des plus gros serpents de la famille des pythons.

Cette espèce invasive en Floride a l’habitude de saisir sa proie et pratique une constriction. L’animal a la circulation du sang bloquée et meurt par asphyxie. Selon une estimation des spécialistes locaux ayant vu la vidéo, l’alligator mesurait environ 2 mètres, tandis que le python en faisait 4,5 voire 5. Ce qui en soi, est déjà un record puisque la taille moyenne de cette espèce de serpent avoisine plutôt les 3 mètres.

L’alligator semblait être en mauvaise posture. Ses tentatives de défense étaient malheureusement inefficaces: un coup de queue qui rate la tête du serpent, ou bien la mâchoire qui se renferme sur rien, selon Capozzi, c'était comme si le reptile appelait à l’aide.

Une scène rare entre deux prédateurs

Ce n'est qu'au bout de 10 minutes que le calme est revenu dans l’eau. Mais la tête du python est venue briser silencieusement la surface en examinant les alentours. «Juste en dessous, son corps est enroulé sur ce que je suppose être une étreinte mortelle de l’alligator», a poursuivi le journaliste.

L’action terminée, l'homme est reparti sur son vélo mais sur le chemin retour, il n'a pas pu s’empêcher de penser à ce pauvre alligator tout en croisant une douzaine d’autres. Les pythons sont connus pour s'attaquer à des proies variées y compris des proies de grande taille. Mais assister à une telle lutte est une occasion exceptionnelle.

Tony Pernas, co-dirigeant de la Everglades Cooperative Invasive Species Management Area, une agence qui travaille sur la recherche et la sensibilisation aux espèces invasives de la Floride a affirmé après avoir vu la vidéo: «Je travaille sur des espèces invasives depuis 1988 et je n’ai jamais entendu parler d’une personne ayant été témoin d’un python mangeant un alligator. C’est assez rare».