La Chine va interdire le commerce de l'ivoire d'ici fin 2017

05-01-2017 | 11h22

Entre 20 000 et 30 000 éléphants sont tués par les braconniers chaque année en Afrique. Un effroyable massacre qui s'est intensifié depuis 2008, stimulé par la hausse du prix de l'ivoire sur le marché noir. Face au déclin de la population, de nombreux spécialistes et organisations de protection ont tiré la sonnette d'alarme et l'appel semble avoir été entendu.

Après les États-Unis qui ont annoncé en juin dernier une interdiction quasi-totale du commerce de l'ivoire sur leur territoire, c'est au tour de la Chine de s'engager dans la lutte. Le 30 décembre 2016, le gouvernement a révélé son intention d'interdire tout travail et commerce de l'ivoire d'ici la fin 2017 et de procéder à de premières fermetures dès le mois de mars.

Au total, pas moins de «34 entreprises de transformation et de gravure de l’ivoire et 143 points de vente» sont concernées et devront cesser leur activité avant la fin de l’année, selon un communiqué de l'agence Xinhua citant le gouvernement. Une décision vivement saluée par les organisations de protection à travers le monde.

Une décision qui «change la donne»

Cette annonce «change la donne pour la conservation des éléphants», a commenté dans un communiqué Carter Roberts, président du World Wildlife Fund (WWF). «Le trafic d'ivoire à grande échelle connait désormais ses dernières heures et le futur apparaît meilleur pour les éléphants sauvages».

La décision de la Chine, après celle des États-Unis, est en effet un grand pas en avant alors que les deux pays concentrent les plus grands marchés d'ivoire à travers le monde. «C'est une excellente nouvelle», a confié Aili Kang, directeur de la Wildlife Conservation Society en Asie. «Je suis très fier de mon pays pour montrer la direction qui aidera à assurer aux éléphants une chance de combattre l'extinction».

En 2015, la Chine avait déjà réalisé un premier pas en annonçant un contrôle plus strict du commerce de l'ivoire. En mars 2016, ce contrôle a été étendu aux imports et aux produits acquis avant 1975, première date d'effet de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Un commerce sous étroite surveillance

Pour 2017, Pékin entend donc changer ce contrôle en une interdiction. Comme d'autres pays dont les États-Unis, toutefois, la Chine continuera d'autoriser des ventes d'antiquités en ivoire à condition qu'elles soient identifiées, proviennent de «sources légitimes» et remontent à avant 1989. Un processus qui fera l'objet d'une «étroite supervision», a affirmé le gouvernement.

Une étude publiée en septembre 2016 par le WWF et l'organisation TRAFFIC a affirmé que l'interdiction totale du commerce de l'ivoire en Chine était faisable et pourrait aider à réduire les menaces sur les éléphants d'Afrique, en influençant d'autres pays impliqués dans le trafic. Néanmoins, le WWF appelle à rester vigilant.

«Avec la fermeture du marché en Chine, Hong Kong pourrait devenir un marché préférentiel en offrant la possibilité aux trafiquants de "blanchir" l'ivoire illégale sous couvert d'un commerce légal», a relevé Cheryl Lo, membre de l'ONG citée par le Guardian. Les écologistes appellent ainsi Hong Kong à adopter un plan pour bannir à son tour le commerce de l'ivoire d'ici 2021.