L'histoire de Zolushka, une tigresse réintroduite dans la nature

04-01-2017 | 08h35

L'histoire de Zolushka pourrait être un cas unique. Un exemple qui suscite l'espoir pour la survie des tigres de Sibérie. Cette femelle a été découverte en février 2012 alors qu'elle n'avait que quatre mois. Sa mère ayant sans doute été tuée par des braconniers, elle était seule et affamée et serait certainement morte si des secouristes ne lui étaient pas venus en aide.

La tigresse a été transférée au Centre de réhabilitation d'Alekseevka où les spécialistes l'ont gardée à l'écart des humains et lui ont lentement enseigné comment chasser des proies et subvenir à ses besoins. Puis à 20 mois, l'âge auquel les jeunes tigres quittent habituellement leur mère, Zoluskha (l'équivalent de Cendrillon en russe) a été jugée apte à retourner dans la nature.

Sa libération a eu lieu au printemps 2013 dans la réserve de Bastak, une région où les tigres de Sibérie ont disparu depuis 40 ans. Les spécialistes avaient pris soin d'équiper la tigresse d'un collier GPS et de disposer des caméras dans la zone afin de suivre ses premiers pas en liberté. Rapidement, les données collectées ont témoigné de la franche réussite de l'opération: Zolushka semblait parfaitement s'adapter à son nouvel environnement.

Une tigresse qui survit et se reproduit

Deux ans plus tard, l'histoire a toutefois connu un chapitre inattendu et encore plus heureux. Des caméras ont révélé l'existence de deux petits tigres qui se sont avérés être les rejetons de Zolushka. «C'est un grand jour pour la réserve de Bastak», expliquait en 2015 Aleksandr Yuryevich Kalinin, directeur de la zone protégée. «Ceci démontre qu'il existe toujours un habitat adapté aux tigres dans cette région et qu'il y a une place pour les tigres ici».

Aujourd'hui, la belle histoire semble se poursuivre. De nouvelles photos capturées dans la réserve ont révélé que la petite famille se porte très bien. «À l'aube de leur premier anniversaire, les tigres ont décidé de réaliser une petite séance photo», a expliqué dans un communiqué, Olga Polkolnikova, employé de la réserve et responsable de la base de données sur les animaux.

Sur les clichés, on peut voir les jeunes tigres s'approcher de leur mère et jouer entre eux. «Ces photos [...] démontrent non seulement que ces petits ont survécu mais qu'ils prospèrent et représentent la seconde génération du rétablissement d'une population de tigres qui a autrefois disparu de cette région», a commenté Dale Miquelle, directeur du programme Russie de l'organisation Wildlife Conservation Society.

Un espoir pour de futures réintroductions

D'après les organisations impliquées, c'est la première fois qu'un tigre réintroduit semble non seulement survivre mais aussi se reproduire dans la nature. Une réussite qui démontre que les programmes de conservation sur le terrain peuvent fonctionner. «C'est un évènement charnière pour Zolushka mais aussi pour la population entière de tigres de l'Amour», a ajouté le spécialiste.

Le tigre de Sibérie est une sous-espèce considérée en danger d'extinction dont il ne resterait plus que 360 individus dans la nature. Le braconnage et la destruction de l'habitat sont les principales menaces. Outre Zolushka, d'autres individus également orphelins et réhabilités ont été réintroduits dans la nature mais aucun n'a pour le moment montré une telle réussite.