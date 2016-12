L'attaque d'une orque sur un requin filmée

22-12-2016 | 10h52

Les orques sont de redoutables prédateurs capables de s'attaquer à une grande variété de proies et même d'autres prédateurs comme les requins. Une remarquable vidéo vient une nouvelle fois d'en apporter la preuve. La séquence a été filmée grâce à un drone par le photographe Slater Moore dans la baie de Monterey en Californie.

Alors qu'il se trouvait à bord d'un bateau de tourisme, l'homme a repéré un petit groupe d'orques, deux femelles et deux jeunes nageant non loin d'eux. Sauf que les cétacés n'étaient pas seuls. Ils semblaient s'occuper d'un autre animal: un requin de l'espèce Notorynchus cepedianus, connu en français sous le nom de requin plat-nez en raison de son physique particulier.

Pour avoir un meilleur aperçu de la scène, le photographe a envoyé son drone filmer les orques. Sur la vidéo, on peut ainsi voir les cétacés attraper le requin dans leur gueule et nager avec en se le passant comme pour s'assurer que chacun en ait un bout. D'après Slater Moore, la pauvre créature semblait encore en vie et affichait une taille non négligeable, environ 1,5 mètre.

Des orques méconnues

Slater Moore a expliqué que les quatre orques faisaient partie d'un plus grand groupe d'environ 25 individus. Par ailleurs, il ne s'agissait pas de n'importe quelles orques, mais d'orques de haute mer (en anglais «offshore»). Découverte dans les années 1980, cette population du Pacifique figure parmi les plus méconnues et les moins observées de toutes.

On sait que ces cétacés forment des groupes de 20 à 75 individus et vivent généralement plus loin des côtes que les autres. En revanche, leur mode de vie reste mystérieux car on les rencontre rarement et qu'ils chassent plutôt sous l'eau. «Très souvent quand on voit des orques de haute mer il est difficile de dire ce qu'elles mangent», a expliqué Katlyn Taylor au Monterey County Weekly.

«On obtient rarement une séquence pour dire de quoi il s'agit [...] C'est une chance de les voir», a poursuivi cette naturaliste du Monterey Bay Whale Watch. Au vu des observations récoltées jusqu'ici, les experts pensent que ces orques se nourrissent de poissons mais aussi d'animaux à la chair plus résistante comme des requins.

La scène immortalisée par le photographe semble confirmer l'appétit des orques de haute mer pour les squales.

Une population en danger?

De même que leurs habitudes, leur zone de répartition reste également floue. Ces orques ne font leur apparition dans la baie de Monterey qu'environ une fois par an. Les spécialiste ignorent où elles passent le reste de l'année, bien qu'ils les aient observées faire surface du sud de la Californie à l'Alaska.

Les orques les plus communément observées dans la baie californienne sont appelées «orques nomades». Et celles-ci affichent des moeurs assez différentes des précédentes. D'ailleurs, si elles peuvent évoluer dans des zones proches, les deux populations ne se reproduiraient jamais entre elles, selon les spécialistes.

À l'heure actuelle, les données ne sont pas assez fournies pour évaluer la situation en danger ou non des orques de haute mer. Toutefois, les scientifiques pensent que la population serait en déclin.