Une étrange «créature» s'est échouée en Nouvelle-Zélande

De multiples tubes pendant comme des tentacules ou une chevelure gluante. Le tout criblé de petites formes blanches visiblement bien accrochées. C'est une masse pour le moins étrange sur laquelle est tombée le 9 décembre dernier une Néo-zélandaise. Elle l'a découverte échouée sur la plage de Muriwai située sur la côte ouest de l'île du Nord.

Intriguée, la jeune femme s'en est approchée et a constaté que la masse semblait bouger comme si elle était toujours vivante. Cependant, impossible de deviner de quoi il s'agissait réellement. «En réalité, j'ai pensé que c'était une baleine échouée en m'approchant, c'était tellement bizarre», a confié Melissa DoubleDay reprise par le Sydney Morning Herald.

De nombreuses théories

Mais l'approche a suffi à la jeune femme à écarter la théorie de la baleine. «Cela ressemble à des vers avec des coquilles que je n'avais jamais vus», a t-elle poursuivi. Il y avait «de drôles de créatures qui en sortaient». Pour tenter d'élucider le mystère, Melissa Doubleday a pris des photos et les a postées sur la page Facebook du Muriwai & Waimauku Area Community Group.

Sans surprise, les clichés sont rapidement devenus viraux, suscitant de nombreux commentaires quant à la nature de la masse surnommée le «monstre de Muriwai». De la capsule temporelle extraterrestre au monstre marin doté de dreadlocks, les théories plus ou moins sérieuses sont allées bon train.

Toutefois, d'autres habitants ayant observé la créature ont également ajouté leur témoignage. «Cela émet une odeur putride quand vous êtes dans le sens du vent et quand vous y regardez de près, on dirait des vers remuant», a confié à Stuff, Rani Timoti, une habitante habituée des promenades sur la plage et qui n'a pourtant jamais rien vu de tel.

Des créatures bien connues

Finalement, il n'a pas fallu longtemps avant de résoudre le mystère. La masse n'est en réalité pas une seule et même créature mais plusieurs entremêlées, d'après la Société des sciences marines de Nouvelle Zélande. Plus précisément, il s'agirait d'un morceau de bois flottant recouvert de pédonculés.

Ces crustacés sont des organismes filtreurs qui vivent accrochés à des roches ou des débris immergés parfois par centaines. Il en existe de nombreuses espèces. Ici, il s'agirait toutefois de Lepas anatifera, plus communément appelé anatife. Il est reconnaissable à sa carapace blanche (capitulum) et à son long pied (pédoncule) noir qui lui permet de se fixer aux supports.

Pouvant mesurer jusqu'à 80 centimètres au total, les anatifes utilisent leur espèce de tentacules pour se nourrir. Malheureusement, ils font partie des rares espèces de crustacés qui une fois fixées, ne peuvent plus se détacher d'elles-mêmes. D'après Doubleday retournée sur place quelques jours après, l'échouage aurait ainsi provoqué la mort des spécimens.