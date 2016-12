Des saumons traversent une route inondée

16-12-2016 | 13h58

La nature réserve bien des surprises et Terrence Allison a eu la chance de tomber tout à fait par hasard sur l’une d’entre elles. Ce photographe et vidéaste réside dans l'État américain de Washington, une vaste région qu’il se plait à faire découvrir et promouvoir à travers ses productions.

Lors d’une récente excursion en direction des montagnes Olympiques, le réalisateur est tombé nez à nez avec des saumons traversant une route inondée. Une scène des plus inhabituelles que l’internaute n’a pas manqué d’immortaliser.

Selon le site Grind TV, Terrence Allison circulait alors à bord de son véhicule sur la Shelton Road. Il souhaitait rejoindre les monts de l'ouest de l’État, pour capturer de jolies images de cascades et paysages d’automne.

Son voyage a toutefois été interrompu par un spectacle bien plus impressionnant. À travers la séquence, on ainsi peut voir une portion de voie, partiellement inondée, transformée pour l’occasion en une zone de transit pour les saumons.

Rejoindre la frayère

Les poissons remontent la Skokomish River, une rivière de 69 kilomètres dont la source se situe au milieu des montagnes Olympiques. Leur objectif: rejoindre coûte que coûte le lieu de ponte, connu sous le nom scientifique de frayère.

Apparemment, celle-ci se situe de l’autre côté de la route et ce passage temporaire est un moyen quelque peu audacieux d’y accéder plus rapidement. Toutefois, les poissons ne sont pas à l’abri de se faire écraser par une voiture ou de se retrouver piégés hors de l’eau.

Terrence Allison en a ainsi sauvé quelques uns en les aidant à rejoindre la rivière. Une fois à destination, ces derniers pourront se reproduire ou frayer. Ils déposeront ensuite leurs oeufs et nourriront peu de temps après la ponte laissant derrière eux une nouvelle génération.