L'amitié entre un élan sauvage et l'homme qui l'a sauvé

15-12-2016 | 15h41

Au seuil de la mort, un petit élan orphelin s’est laissé guider par son instinct. Celui-ci l’a mené jusqu’à la demeure de son potentiel sauveur: un jeune Lituanien du nom d’Erikas Plucas. Lorsque l’homme est rentré chez lui, il a retrouvé le bébé gisant devant sa porte. «C’était une vision déchirante», a-t-il raconté à The Dodo.

L’élan a été identifié comme une femelle âgée d’à peine deux semaines. Selon le jeune homme, elle était «affamée, sale et désemparée». Il raconte: «Sa fourrure était infestée de mouches, et elle était terrorisée quand elle m'a vu pour la première fois, mais elle était trop faible pour s’enfuir et même pour se lever.»

Erikas Plucas a aussitôt imaginé que la mère du bébé avait été abattue par des chasseurs. Pour offrir à l’élan une chance de survie, il a contacté les services régionaux en charge de la protection de la faune. Toutefois, cette tentative s’est avérée peu concluante. «On m’a répondu avec hostilité et mépris», se souvient le jeune homme.

Les agents se sont engagés à venir le lendemain pour s’occuper de l’élan et ont conseillé à son sauveteur de ne pas l’approcher et de «laisser faire la nature». Erikas Plucas a toutefois refusé de les écouter.

Un parcours de réhabilitation

Pour éviter que la femelle ne meurt dans la nuit, il l’a couverte de feuilles et lui a procuré du lait. Lorsque les responsables de la faunes sont arrivés le lendemain, ils ont expliqué qu’il n’y avait pas grand chose à faire.

«Ici, en Lituanie, il n’existe pas d'institutions spécialisées dans la prise en charge d’animaux sauvages orphelins. Les agents ont dû appeler des chasseurs locaux pour leur demander de s’en occuper», rapporte le jeune homme. Pour éviter que la femelle ne finisse elle aussi abattue, il a insisté pour la garder auprès de lui et les autorités ont accepté.

Erikas Plucas a nommé sa petite protégée Emma et a initié son parcours de réhabilitation. Il l’a installée dans sa grange, l’a nourrie et soignée. Les premières semaines ont été pour lui un véritable défi. Emma avait besoin de s’alimenter toutes les quatre heures. L’homme a même dû parfois rester dormir avec elle pour qu’elle se sente en sécurité.

Lorsque l’élan est devenu assez grand pour quitter la grange, son sauveteur a commencé à l’emmener faire des balades en forêt dans l’espoir de réintroduire l’animal dans son milieu naturel. Il a tenté de lui apprendre comment se nourrir de manière autonome et fuir les potentiels dangers.

Un retour à l’état sauvage

Petit à petit, Emma a commencé à s’habituer à cet environnement et à y passer de plus en plus de temps. «Je me souviens de ces premières nuits où elle n'est pas rentrée à la maison», confie Erikas Plucas. Il poursuit: «J'ai à peine dormi, mais elle a grandi, j'ai dû le surmonter. Après tout, c'était mon objectif dès le début».

Aujourd’hui Emma est une femelle adulte vivant complètement à l’état sauvage. Toutefois, elle a gardé des liens avec son sauveteur et retourne régulièrement le voir. Ces visites ponctuelles sont l’occasion pour les deux amis de passer du temps ensemble à se balader où à nager dans le plan d’eau situé non loin.

Emma n’a jamais approché d’autres humains que celui qui a sauvé sa vie et celui-ci ferait n’importe quoi pour la préserver. Il est allé parler à tous les chasseurs de la zone pour les supplier de ne pas prendre sa protégée pour cible. Émus par son histoire, beaucoup d’entre eux lui ont promis qu’ils n’abattraient plus jamais d’élan.