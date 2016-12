La lutte fascinante entre deux serpents d'Australie

09-12-2016 | 11h28

Une nouvelle vidéo reprise dans le comté de Dandaragan, en Australie-Occidentale, dévoile un fascinant combat entre deux serpents bruns (Pseudonaja nuchalis). A travers la séquence, on peut voir les reptiles s’affronter en formant une torsade avec leur deux corps.

Leur étreinte est tellement fluide et rapprochée, que l’on peut se demander s’il ne s’agit pas là d’une intime parade nuptiale. Toutefois, les experts sont formels : les spécimens sont rivaux et luttent pour conquérir une femelle se trouvant dans les parages.

Ce comportement est assez répandu chez ces serpents. Il est généralement observé durant la saison d’accouplement au printemps et au début de l’été. Lorsque deux mâles prétendent à la même femelle ils s’engagent dans ce genre de duel.

Un rituel pré-accouplement

Il ne s’agit pas là d’un combat à mort mais plutôt d’un rituel prenant la forme d’une démonstration de force. En cherchant à dominer l’autre, les mâles tentent de prouver leur mérite auprès de leur potentielle partenaire.

Cette exhibition peut durer une demi-heure ou plus. Lorsque le spectacle touche à sa fin, la femelle stabilise le vainqueur et s’accouple avec lui tandis que le perdant passe son chemin et part à la recherche d’une nouvelle occasion.