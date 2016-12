L'aquarium de Vancouver pleure son dernier béluga

26-11-2016 | 14h32

Le dernier béluga de l'aquarium de Vancouver est décédé vendredi soir, après un dur combat contre la maladie.

«Nous sommes dévastés», a indiqué une porte-parole de l'établissement samedi.

Aurora, une femelle âgée de près de 30 ans, est morte moins de deux semaines après le décès de sa fille Qila qui est morte à l'âge de 21 ans, le 16 novembre dernier. Une autopsie sera effectuée pour déterminer la cause exacte du décès.

Selon l'aquarium de Vancouver, les deux mammifères présentaient des symptômes similaires avant de mourir: crampes abdominales, perte d'appétit et léthargie. Une équipe de spécialistes a offert à Aurora des soins constants, nuit et jour, tout au long de sa maladie.

«Elle est morte entourée de gens qui l'aimaient, dont certains qui en prenaient soin depuis son arrivée en 1990, a indiqué l'établissement. Aurora était un membre de la famille.»

Aurora et sa fille étaient bien connues et adorées des visiteurs de l'aquarium. Faisant l'objet de nombreuses études, elles ont aussi contribué à faire avancer la science et les connaissances sur les mammifères marins.