Un incroyable spécimen d'araignée camouflé découvert en Chine

26-11-2016 | 04h00

Lors d’une excursion nocturne dans la forêt tropicale au Yunnan, au sud-ouest de la Chine, l’arachnologue Matjaz Kuntner a fait une découverte surprenante. Le chercheur arpentait alors la jungle lorsque le faisceau de sa lampe frontale a croisé tout à fait par hasard une toile d’araignée.

L’attention du spécialiste a aussitôt été retenue par un des fils de soie, semblant être relié à une feuille. En y regardant de plus près, celui-ci s’est ainsi rendu compte que la forme posée sur la branche d’un arbre ne faisait pas partie du feuillage mais qu’il s’agissait en réalité d’une araignée extrêmement bien camouflée.

«Je suis resté stupéfié», confie le chercheur au National Geographic. Pour cet expert des arachnides affilié à la Smithsonian Institution et au Laboratoire du Zoologie Evolutive en Slovénie, il s’agissait d’une grande première.

Il a aussitôt soupçonné avec ses collègues d’avoir affaire à une nouvelle espèce de la famille des Araneidae. Avec un total de plus de 3 000 spécimens, il s’agit du troisième plus grand groupe d’araignées.

Une excellente stratégie de camouflage

La description de l’organisme a fait l’objet d’une publication parue dans la revue Journal of Arachnology. Selon les auteurs de l’étude, l’araignée dispose de différentes caractéristiques lui permettant de se confondre avec le feuillage des arbres.

Pour le moment, la raison pour laquelle le spécimen a évolué de cette manière reste encore inconnue. Les scientifiques soupçonnent cependant qu’il s’agit là d’une stratégie pour échapper à l’attention d’éventuels prédateurs ou prendre des proies en embuscade.

Cette démarche est particulièrement courante dans le règne animal et plus particulièrement chez les arthropodes. Désignée sous le terme de camouflage ou mimétisme cryptique, celle-ci consiste à imiter des éléments inanimés du milieu environnant.

Pour ce faire, l’araignée arbore non seulement une couleur marron, verdâtre mais aussi une anatomie singulière avec un corps en forme de feuille parsemé de nervures. Pour rendre le résultat encore plus convaincant, le spécimen utilise sa soie et attache certaines feuilles aux branches pour se cacher derrière.

Deux spécimens identifiés

«Ces araignées sont tellement bien camouflées qu’elles sont difficiles à identifier. Même les scientifiques les plus expérimentés ont du mal à les voir», confie Matjaz Kuntner. Lui-même est d’ailleurs confronté au problème.

Ce dernier n’est parvenu qu’à identifier deux spécimens: une femelle adulte retrouvée au cours de la première excursion et un jeune mis en évidence quelques jours plus tard.

Les données génétiques récoltées sur ces deux organismes semblent indiquer qu’il s’agit bien d’une nouvelle espèce mais il faudra encore davantage d’études pour le confirmer et affiner la classification.