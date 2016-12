Hope, le rhinocéros qui a survécu aux braconniers est mort

23-11-2016 | 14h41

Chaque année en Afrique du Sud, les associations en charge de la protection de la faune réalisent un travail remarquable pour défendre et assister les victimes du braconnage. Si ces efforts parviennent à sauver de nombreuses vies, ils ne sont malheureusement pas gages de succès assuré.

Il arrive parfois que les dommages affligés par les braconniers soient trop graves et finissent par avoir raison de l’animal. C’est le cas de Hope, un jeune rhinocéros blanc femelle pris en charge par l’organisation Saving the Survivors en mars 2015.

Une survivante

L’animal avait été retrouvé affreusement mutilé dans le Parc naturel Lombardini situé dans la province de Cap-Est. Selon les spécialistes, des chasseurs l’auraient d'abord immobilisée à l'aide d'un tranquillisant avant de lui prélever sa corne.

Pour sauver la femelle, les vétérinaires ont mené une opération d’urgence. Ils ont d’abord nettoyé l’énorme plaie béante puis l’ont recouverte d’un plâtre en fibres de verre fixé à l’aide de vis. Quelques mois plus tard, les spécialistes ont tenté une procédure inédite visant à favoriser la fermeture de la plaie en stimulant la régénération cellulaire.

Depuis, Hope avait été placée dans une zone protégée et faisait l’objet d’un suivi régulier. Malheureusement, ceci n'a pas suffi à assurer sa survie. Huit mois après l’intervention, le rhinocéros a été retrouvé mort. Son décès a été annoncé le 14 novembre par Saving the Survivors.

«C’est avec le coeur lourd et rempli d’une grande tristesse que nous vous annonçons la perte de Hope, notre rhinocéros blanc bien-aimé», a écrit le groupe sur Facebook.

Une possible infection bactérienne

Pour le moment, la cause de sa mort reste encore inconnue. Les soigneurs soupçonnent cependant une infection bactérienne survenue au niveau de son intestin grêle. «Nous envisageons d’effectuer des tests supplémentaires pour faire la lumière sur cette immense tragédie», a fait savoir l’organisation.

L’annonce a ému de très nombreux internautes qui ont exprimé leurs condoléances et soutiens à l’organisme de sauvetage. Hope est ainsi devenue le symbole de la lutte contre le braconnage des rhinocéros. «Errant seule dans la nature pendant des jours, profondément blessée et avec la moitié de sa face arrachée, elle a survécu contre toute attente», a écrit Saving the Survivors.

Chaque année, les rhinocéros sont plus d’un millier à être abattus en Afrique du Sud. Les cornes de ces animaux se vendent à prix d’or en Asie. Elles sont utilisées par les amateurs de médecine traditionnelle chinoise qui lui attribuent de pseudo vertus médicinales. Toutefois, elles sont composées principalement de kératine, à l’instar des ongles ou des cheveux humains.