Apprenez à votre chien à s'asseoir sur demande

Magazine Animal 03-07-2017 | 12h37

«Assis!» Cette demande est non seulement l’une des premières que nous devrions enseigner à notre chien, mais elle est aussi l’une des plus simples, car notre animal l’exécute de manière naturelle! Le truc est tout simplement de lui enseigner à s’asseoir à notre demande.

Étapes

Choisissez une récompense très alléchante pour votre animal, et utilisez-la pour attirer son attention. Tenez-la en l’air au-dessus de sa tête, et faites-la reculer vers sa queue: cela amènera votre chien à s’asseoir de lui-même, car il ne voudra pas perdre la friandise des yeux. Dès que son bassin touchera le sol, dites «Assis!» et donnez-lui la friandise. Répétez l’exercice plusieurs fois de suite pendant quelques jours. Lorsque votre chien vous regarde, dites «Assis!» Récompensez-le sans attendre dès qu’il s’exécute. Répétez l’exercice plusieurs fois de suite pendant quelques jours. Répétez ensuite le même exercice sans que l’animal voie la récompense que vous avez dans la main, et offrez-la-lui uniquement lorsqu’il aura répondu à votre demande. Lorsque le comportement semble acquis, réduisez progressivement la fréquence des offres de gâteries à votre chien afin qu’il en vienne à s’asseoir sans ce stimulus.

Bon conseil

Pour améliorer la réponse de votre animal à cet exercice, demandez-lui régulièrement de s’asseoir dans des environnements différents (à la maison, dehors, chez des amis, chez le vétérinaire, etc.), en présence de distractions (autres chiens, bruits, jouets, etc.) et pour des périodes de temps variées. Il apprendra ainsi à répondre correctement à la demande quelles que soient les circonstances, et pas seulement dans un environnement contrôlé.

Il est toujours assis?

Situation: «Mon chien comprend bien cette demande, mais maintenant il me suit partout dans la maison et s’assoit aussitôt, sans que je le lui aie demandé, dès que je m’arrête de bouger.»

Solution: Ignorez tout simplement votre chien chaque fois qu’il a ce comportement sans que vous lui ayez dit «Assis!» et il perdra vite cette mauvaise habitude.

3 conseils pratiques