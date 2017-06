Apprendre à son chien à demander la porte

Magazine Animal 29-06-2017 | 13h50

Maintenant que votre animal est propre, vous aimeriez bien ne plus avoir à deviner ou à anticiper son besoin de sortir? Rien de plus simple: il suffit de lui apprendre à demander la porte!

Étapes

Procurez-vous une petite cloche, et nouez-la à la poignée de la porte menant à l’extérieur à l’aide d’un ruban. La cloche suspendue doit être à la hauteur du museau du chien. Lorsque vous vous apprêtez à ouvrir la porte à votre animal, pointez la cloche du doigt de sorte qu’il la sente. Au moment où il s’exécute, faites sonner la cloche volontairement. Lorsqu’elle sonne, dites: «Bon chien!», et ouvrez la porte. Si vous répétez cet exercice chaque fois que vous allez à l’extérieur avec votre chien ou avant de lui ouvrir la porte menant à la cour, il comprendra rapidement l’utilité de la cloche et finira par l’actionner lui-même lorsqu’il voudra sortir.

Bon conseil

Lorsque votre chien aura bien compris le concept de la sonnette, vous pourrez lui apprendre à sonner une fois, puis à s’asseoir calmement en attendant que vous lui ouvriez la porte. Vous n’avez qu’à lui dire «Assis!» après qu’il a sonné la cloche et à attendre qu’il s’exécute avant d’ouvrir la porte.

Votre chien comprendra rapidement que si avant, sonner vous faisait ouvrir la porte, maintenant, il faut sonner ET s’asseoir pour que vous la lui ouvriez. Votre chien sera ainsi plus patient et calme au moment des sorties, et vous éviterez en plus que, trop pressé de sortir, il sonne la cloche à répétition.

Il veut toujours sortir? 

Situation: «Mon chien est habitué de recevoir une gâterie lorsqu’il revient de l’extérieur après avoir fait ses besoins. Maintenant, il demande constamment de sortir (puis il revient tout de suite) pour avoir plus de friandises!»

Solution: Vous n’avez plus besoin de donner de gâteries à votre animal. De jour en jour, diminuez graduellement les gâteries et, à la place, félicitez votre chien d’avoir fait ses besoins ou d’être revenu. Il sera tout aussi content d’avoir une petite caresse, mais sera moins tenté de sonner la cloche trop fréquemment.

3 conseils pratiques