Les chats aimeraient plus les humains que la nourriture

30-03-2017 | 16h45

Une nouvelle étude menée sur des chats suggèrent que les félins préfèreraient les interactions sociales avec les humains que la nourriture.

Voilà une étude qui devrait ravir les amoureux des chats ! S'ils ont réussi à conquérir une bonne partie de la planète notamment grâce à internet, les chats ont la réputation de ne pas être des animaux très sociaux. Certains les accusent même d'être égoïstes et de ne voir en leur propriétaire qu'un distributeur de nourriture. Eh bien, il n'en est rien.

C'est du moins ce que suggère l'étude publiée cette semaine dans la revue Behavioural Processes. Réalisée par une équipe de l'Oregon State University, celle-ci affirme que le stimulus préféré de la majorité des matous ne serait non pas la nourriture mais les interactions sociales avec les humains.

Privés de nourriture, d'humain, d'odeur et de jouet

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques américains ont mené une expérience en plusieurs étapes. Ils ont recruté 50 chats adultes issus de foyers ou de refuges et les ont privés de nourriture, de contact humain, d'odeur et de jouet pendant quelques heures. Puis ils ont présenté aux chats trois stimuli dans chacune des quatre catégories précédentes.

Les chercheurs ont enregistré le temps passé pour chaque chat à interagir avec chaque stimulus afin de déterminer leurs préférences. Enfin, ils ont sélectionné pour chaque sujet le stimulus préféré dans chaque catégorie et ont présenté les quatre préférés en même temps en observant la réaction des chats.

Comparés, les résultats suggèrent que contrairement à ce qu'on pense, la nourriture ne semble pas être ce que les félins préfèrent. Dans le détails, 50% des chats auraient préféré les interactions sociales avec un humain, tandis que «seulement» 37% auraient préféré la nourriture. Une tendance apparue pour les chats de refuges comme pour ceux provenant de foyers.

Un comportement encore peu étudié

«Bien qu'il y ait eu une variabilité individuelle évidente dans les préférences des chats, l'interaction sociale avec les humains était le stimulus préféré par la majorité des chats, suivi de la nourriture», écrivent les auteurs dans l'étude. Mais ils soulignent que les préférences individuelles des chats pour la socialisation pourraient être influencées par leur histoire personnelle et même leur race.

Cette étude réalisée sur un échantillon limité n'est pas suffisante pour établir une conclusion définitive. Mais de plus en plus de recherches suggèrent que les chats sont bien plus sociaux que leur réputation ne laisse l'entendre. Leur comportement serait simplement plus mystérieux car moins étudié que celui des chiens par exemple. Les matous seraient ainsi notamment bien plus expressifs qu'on ne pense.

«La recherche sur la cognition du chat fournit de plus en plus de preuves de ses capacités socio-cognitives complexes et ses aptitudes à résoudre des problèmes», confirment les auteurs de la nouvelle étude. Pour en savoir plus, ils entendent poursuivre les recherches et notamment tester la motivation des chats à accéder à leur stimulus préféré.