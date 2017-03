Lil BUB, le chat à la langue sortie

Marie-Claude Viola 29-03-2017 | 09h55

Né en 2011 avec une multitude d’anomalies génétiques, l’adorable Lil Bob est unique en son genre. Tout d’abord, c’est une chatte naine, ce qui lui donne l’apparence d’être encore un chaton malgré son âge. Elle est également atteinte d’une maladie très rare, l’ostéopétrose, qui a pour résultat que ses os se durcissent et prennent de l’expansion avec l’âge. Elle a aussi la particularité d’être polydactyle et possède un doigt de plus sur chaque patte.

Mais sa caractéristique la plus marquante reste le fait que sa mâchoire inférieure est beaucoup moins développée que sa mâchoire inférieure et que ses dents sont très peu développées ce qui a pour résultat que sa petite langue pend toujours hors de sa bouche. Malgré tout, Lil Bub reste une chatte très aimante et enjouée. Pour en savoir plus sur son incroyable histoire, visitez son site web.