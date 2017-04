25 mignons petits lapins

/ iStock

Quand vient le temps de choisir un animal de compagnie, de plus en plus de personnes se tournent vers...le lapin! Affectueux et plein de personnalité, il est idéal pour la vie en appartement: il a besoin de moins d'activités et d'espace qu'un chien et on peut lui apprendre à utiliser la litière comme un chat. Mais attention, le lapin n'est pas un jouet! Il a besoin de soins et d'une alimentation adéquate. Il aime beaucoup gambader dans la maison, mais a besoin de surveillance pour éviter qu'il ne ronge tout ce qu'il trouvera sur son chemin!