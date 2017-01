Des ours décharnés dans un zoo indonésien suscitent l'indignation

21-01-2017 | 15h08

Soudain, des visiteurs apparaissent et les animaux se dressent sur leurs pattes, laissant apparaitre une maigreur effrayante. Le nez levé, ils réclament de la nourriture qui leur est jetée par petits morceaux sur lesquels ils se jettent.

Cette vidéo a été tournée dans le zoo de Bandung en Indonésie. C'est un groupe d'activistes, le Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group, qui a tiré la sonnette d'alarme en mai 2016. Depuis, il tente de faire réagir les autorités sur la situation des animaux et appelle à fermer l'établissement qualifié de «l'un des plus tristes au monde».

Toujours faméliques un an après

Récemment, le groupe a dévoilé une nouvelle vidéo filmée à Bandung et les ours ne semblent pas aller mieux. «L'enclos est sale, l'eau est polluée et impure, le sol n'a pas d'herbe. Il n'y a aucun arbre vivant dans l'enclos», a décrit à la BBC, Gunung Gea, directeur du programme du groupe. Et les ours paraissent toujours aussi faméliques.

«Le fait que vous voyez leurs côtes, ça n'est certainement pas normal. Ils sont sous-alimentés», a déclaré Gabriella Fredriksson de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Plus inquiétant encore, les activistes ont observé l'un des ours manger ces propres excréments, un signe potentiel «d'ennui extrême», d'après la spécialiste.

«Les ours malais sont des animaux très actifs. S'ils sont coincés dans un trou en béton avec rien à faire, aucune stimulation pour grimper ou creuser, ça détruit leur âme pour ne pas dire plus», a commenté Gabriella Fredriksson. Sans parler du sol en béton qui peut facilement endommager leurs pattes et le manque d'ombre capable d'affecter leurs yeux.

Des ours en bonne santé, selon le zoo

Face aux accusations, le zoo a déclaré qu'il s'agissait d'une «vieille affaire» et que les ours étaient régulièrement nourris et leur santé contrôlée. «Nous leur donnons suffisamment de nourriture... Les gens disent qu'ils sont minces mais cela veut-il dire qu'ils ne sont pas en bonne santé et qu'ils ne mangent pas? Non», a déclaré à la BBC, Sudaryo, porte-parole du zoo.

Il a ajouté que si les ours quémandaient, c'est «parce que les gens leur jettent de la nourriture». Une pratique que le zoo aurait demandé à ses visiteurs de stopper. Malheureusement, les ours sont loin d'être les seuls animaux victimes de terribles conditions de vie. En mai 2016, les activistes ont également dénoncé à Bandung la mort d'un éléphant de 34 ans, Yani.

Enchainé au sol, l'animal était tombé malade et n'avait pas mis longtemps avant de succomber. Le porte-parole avait alors avoué que le zoo n'avait plus de vétérinaire depuis un an. Avant cela, une girafe était soudainement décédée et une autopsie avait révélé la présence de plusieurs kilogrammes de plastique dans son estomac.

Un exemple fréquent en Indonésie

Les touristes sont nombreux à dénoncer sur internet et notamment sur le site TripAdvisor les conditions de captivité des pensionnaires du zoo de Bandung. Plusieurs pétitions ont été lancées pour appeler le gouvernement à réagir. L'année dernière, le maire de Bandung, Ridwan Kamil, a confié ne pas avoir le pouvoir de fermer le zoo, celui-ci étant privé.

Néanmoins, ce cas est loin d'être unique en Indonésie qui abrite aussi le tristement célèbre zoo de Surabaya, surnommé le «zoo de la mort». Ceci n'est que le «dernier cas rapporté de cruauté animal en Indonésie où le commerce et les pratiques illégales envers les animaux sont répandues», a expliqué à Reuters le Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group qui a lancé une nouvelle pétition pour réclamer que les ours soient examinés et libérés.

En 2015, le journal Jakarta Globe a écrit que sur les 58 zoos enregistrés en Indonésie, seuls quatre étaient qualifiés de «convenable et approprié».