Chine : la vidéo d'un tigre de cirque attaché pour poser avec les visiteurs crée la polémique

15-01-2017 | 14h25

Alors que la présence d'animaux sauvages dans les cirques suscite de plus en plus de critiques, c'est un triste exemple que dévoile une vidéo récemment publiée sur la plateforme chinoise iqiyi.com. D'après le Daily Mail, la séquence a été filmée dans un cirque de la ville de Yiyang dans la province de Hunan en Chine.

On peut y voir un tigre être malmené par des dresseurs. L'animal est plaqué sur une table par l'un d'entre eux tandis que les autres s'affairent à l'attacher. L'objectif ? Permettre aux visiteurs de poser avec le félin... Dans la tradition chinoise, chevaucher un tigre est en effet associé au Dieu de la richesse qui apporterait chance et éloignerait les problèmes.

Un tigre impuissant

Dans la vidéo, on peut ainsi voir les visiteurs faire la queue pour se succéder sur le dos de l'animal et prendre des photos. Une femme tente d'y faire grimper son enfant mais celui-ci, probablement effrayé, refuse. Totalement impuissant, le tigre reste la tête basse et n'a d'autres choix que de se laisser faire avant d'être finalement libéré.

L'espèce du tigre est difficile à identifier mais certains ont avancé qu'il s'agirait d'un tigre de Sibérie, une espèce normalement protégée. On ignore également qui a capturé ces images mais celles-ci sont rapidement devenues virales et ont vivement fait réagir les internautes et les défenseurs de la cause animale.

"Aucun tigre n'échangerait la liberté contre la captivité. àŠtre enfermé dans une cage, dominé, attaché, fouetté et utilisé comme support pour des photos de mauvais goût", a commenté Elisa Allen, directrice de l'organisation PETA au Royaume-Uni citée par le Daily Mail.

Loin d'être un cas isolé

"Le seul moyen de forcer ces chasseur puissants et très intelligents à poser pour la caméra est de maintenir une menace constante de punition, de les intimider et de les maitriser", a-t-elle ajouté. Malheureusement, cet exemple est loin d'être un cas isolé.

Selon la PETA, des enquêtes ont mis en évidence de nombreux mauvais traitements dans des cirques asiatiques où les dresseurs frapperait, fouetteraient et contraindraient des félins mais aussi des ours afin de les rendre plus dociles. Et quand ils ne sont pas battus, certains animaux seraient drogués pour pouvoir poser avec les touristes.

En avril 2016, une autre vidéo avait ainsi créé la polémique. Filmée en Indonésie, elle montrait un lion visiblement mal en point poser pour des photos avec des touristes. Quelques mois plus tard, en juin 2016, une enquête a révélé au grand jour les macabres secrets cachés dans le Temple des tigres en Thaïlande, une attraction très réputée parmi les touristes.