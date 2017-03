Des plongeurs viennent en aide à un requin piégé

09-03-2017 | 16h13

C'est un délicat sauvetage qu'ont réalisé des plongeurs au large des Bahamas, plus précisément près de l'île Cat, au centre de l'archipel. Cette région est réputée pour sa faune marine qui comprend notamment plusieurs espèces de requin. Alors qu'ils étaient partis à la rencontre des squales, les plongeurs sont tombés sur un spécimen très particulier.

Il s'agissait d'un requin requiem de sable ou requin obscur (Carcharhinus obscurus) mais le spécimen était visiblement mal en point. «Il avait une corde entourée autour de lui et profondément enfoncée dans sa chair», a raconté Skyler Thomas à Barcroft. Le plongeur ainsi que Vinnie et Debbie, les guides qui l'accompagnaient, ont alors décidé de lui venir en aide.

Une opération difficile

En l'observant, le trio a remarqué que le requin semblait toujours revenir au même endroit, ce qui leur a permis d'imaginer un plan pour le libérer de son fardeau. «Vinnie est monté à bord, s'est préparé, a attrapé un couteau et a pu retourner dans l'eau. Il a ensuite attendu suffisamment longtemps pour que le requin s'habitue à sa présence», a expliqué Thomas.

Une fois le requin habitué, l'homme s'est approché de lui et a tenté de le maintenir en lui coupant la corde. La tâche s'est avérée difficile car la corde s'était enfoncée de plusieurs centimètres dans le corps du squale mais Vinnie et ses compères ont réussi à y parvenir et lui redonner sa liberté.

De telles blessures pouvant souvent déclencher des infections, l'équipe n'a pas totalement abandonné le requin. Au cours des semaines suivantes, les plongeurs sont régulièrement retournés le voir pour surveiller sa guérison et celle-ci a semblé bien se dérouler.

Un requin très coopératif

Les requins obscurs sont fréquents dans les océans tropicaux et tempérés de la planète, évoluant dans les profondeurs comme près des côtes. Reconnaissables à leur museau arrondi et court, ils peuvent mesurer plus de quatre mètres, ce qui fait d'eux des spécimens assez impressionnants.

«Les gens aiment demander si le requin pouvait nous mordre ou non ou si nous étions en danger», a confié le plongeur californien. «Cette espèce en particulier n'est pas très agressive mais ce spécimen était dans un état de détresse, donc vous ne pouvez jamais savoir ce qu'il va se passer.» Face aux plongeurs courageux, le squale s'est toutefois montré particulièrement coopératif.

D'après Skyler Thomas, il a ralenti à la vue de ses sauveteurs et s'est même tenu tranquille tandis qu'ils coupaient la corde. Une expérience «assez spectaculaire» que ce plongeur et réalisateur n'est pas près d'oublier. Il part à la rencontre des requins depuis plus de 20 ans, dénonçant les menaces qui pèsent sur leur existence. Mais ce sauvetage restera l'une des rencontres les plus spéciales qu'il ait vécues.