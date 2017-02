Cette couleuvre fait le mort pour échapper à ses prédateurs

11-02-2017 | 19h18

Voici un concurrent féroce dans la course aux Oscars. Ce serpent ou plus précisément cette petite Couleuvre à nez plat (Heterodon platirhinos) parvient à dissuader les prédateurs d’une manière très rusée: en faisant le mort.

Et le moins qu'on puisse dire c'est que sa performance est digne des plus grandes récompenses cinématographiques: le reptile se contorsionne dans tous les sens comme si la douleur était réelle, tout en émettent une désagréable odeur. Le reptile sort même sa langue bifide de son museau pour s’assurer que la scène dramatique soit bien crédible.

«Vous ne voudriez pas manger un serpent supposé mort et couvert de matières fécales, n’est-ce pas? C’est le parfait mécanisme de défense», a expliqué à Barcroft le photographe texan Kenneth Gisi qui a réussi à filmer l'un de ces spécimens en plein show.

Une couleuvre menacée par un chat

«Je venais juste de rentrer du magasin et, pendant que je marchais dans mon allée, j’ai remarqué un chat sauvage regardant intensément le sol dans la haute pelouse», a-t-il raconté. «J’avais le sentiment que ce chat avait trouvé un serpent, alors je suis allé vérifier…»

Effectivement, le photographe de 24 ans avait vu juste. «C’était cette Couleuvre à nez plat, j’étais extrêmement heureux d’avoir pu le sauver du chat et d’avoir rencontré cette belle créature», a-t-il poursuivi. Bien qu'il produise du venin, ce serpent endémique d'Amérique du Nord est souvent considéré comme non-venimeux car il n'est pas dangereux pour l'humain.

C'est pourquoi lorsqu'il fait face à un prédateur, il ne peut pas compter sur sa morsure pour le dissuader et qu'il préfère montrer ses talents d'acteur. Même si certains autres serpents sont tout aussi capables de feindre la mort, d’après la vidéo de Kenneth, la Couleuvre à nez plat est certainement l'une des meilleures actrices du règne animal.

Une nature pleine de surprises

«C’est un jeu très convaincant de la couleuvre et c’est un bon moyen de dissuader un prédateur», a affirmé le photographe. Kenneth immortalise la faune locale de Scurry au Texas où il vit depuis 2009 et il a constaté que la nature réserve bien des surprises. «Vous pouvez voir un animal attaquer et manger un autre animal, un animal faisant quelque chose de drôle, de dégoutant ou quelque chose de réconfortant», s'est-il réjoui.

S'aventurer dans la nature «c’est aller vers l’inconnu et essayer de comprendre ces créatures qui sont autour de nous depuis des millions d’années, comment elles continuent à survivre et à apprendre leurs idiosyncrasies. Ce qui fait qu’ils sont eux».