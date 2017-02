REER et CELI: moins de Canadiens cotiserons cette année

13-02-2017 | 09h35

Les Canadiens sont de plus en plus conscients des différences entre le REER et le CELI, mais ils sont tout de même de moins en moins nombreux à avoir l'intention de cotiser pour leur retraite, selon un sondage publié lundi par H&R Block.

Seuls 17 % des Canadiens ont l'intention de cotiser à leur REER d'ici le 1er mars, contre 18 % l'an dernier d'après ce coup de sonde mené en ligne auprès de 1521 adultes canadiens les 27 et 28 janvier.

Pourtant, 65 % des répondants ont indiqué connaître la différence entre un régime enregistré d'épargne-retraite et un compte d'épargne libre d'impôts, en forte hausse vis-à-vis des 50 % de citoyens qui disaient comprendre ces notions dans ce sondage en 2016.

Ce sont les Québécois qui sont apparus comme étant les meilleurs élèves avec 70 % des répondants affirmant comprendre le fonctionnement de ces deux outils d'épargne.

Selon H&R Block, si les Canadiens n'épargnent pas davantage pour leur retraite malgré une meilleure connaissance des outils disponibles, c'est parce que les salaires n'ont presque pas bougé en 2016.

«Par conséquent, sans augmentation de salaire, il est difficile de cotiser davantage, voire de cotiser tout court, à un REER ou à un CELI», a noté l'entreprise dans un communiqué.

La compagnie spécialisée en déclaration de revenus ajoute que le nombre de Canadiens cotisant à un REER ou à un CELI demeure trop faible.

«Chaque année, les Canadiens devraient, dans la mesure du possible, essayer de tirer avantage des REER et des CELI pour atteindre leurs objectifs financiers», a souligné Lisa Gittens, de H&R Block Canada.