Nouveau SimulR: 17 300 personnes l'ont utilisé

06-02-2017

L'outil de planification de la retraite SimulR de Retraite Québec, qui existe depuis 2009, fait peau neuve cette année et, deux semaines à peine après son lancement, il a déjà été consulté par 17 300 personnes.

La version 2017 a été réorganisée pour tenir compte de la nouvelle réalité de la retraite, qui permet plus de latitude aux gens en ce qui a trait au moment où ils souhaitent décaisser des montants d'argent accumulés.

«La grosse différence, c'est la retraite en elle-même qui a changé», a indiqué à Canoe.ca Renaud Bourget, actuaire à Retraite Québec, et l'un des instigateurs de SimulR. L'outil cumule à ce jour plus de 496 000 simulations en huit ans.

«Maintenant, on permet de décaisser nos montants quand on veut, d'utiliser les montants à tout âge», a indiqué M. Bourget.

Ce dernier rappelle que le portrait a bien changé depuis l'époque de nos grands-parents qui, le jour où il quittaient le boulot, renonçaient définitivement au marché du travail.

En 2017, les travailleurs peuvent aussi opter pour une retraite progressive ou pour une deuxième carrière une fois qu'ils ont dit au revoir à leurs premiers amours professionnels.

«SimulR tient compte de la situation personnelle des gens et il y a beaucoup de possibilités. Ça vaut la peine de soumettre plusieurs options, car, par exemple, si tu indiques que tu ne vas prendre ta Pension de la sécurité de la vieillesse qu'à 68 ans, c'est bien, car elle est bonifiée à partir de 65 ans. L'écart d'argent disponible selon les options choisies peut représenter un gros impact et on a parfois de belles surprises», a dit M. Bourget.

Selon Frédéric Lizotte, porte-parole et responsable des relations avec les médias chez Retraite Québec, SimulR se veut un outil de sensibilisation à l'égard des différentes sources de revenus disponibles à la retraite.

«Les rentes et les régimes publics assurent un revenu de base, mais chacun a une responsabilité de mettre de l'argent de côté pour ses vieux jours, a-t-il indiqué. SimulR permet dès maintenant de prévoir afin d'éviter de se retrouver dans une situation difficile à la retraite.»

SimulR se veut plus interactif avec ses graphiques et ses calculs en temps réel, selon les données soumises.

SimulRetraite, un autre produit de Retraite Québec, tient pour sa part compte des chiffres réels de la Régie des rentes du Québec.

Pour accéder au site de SimulR, cliquez ICI.