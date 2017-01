Les Canadiens devront prendre leur retraite en main

Martine Turenne 18-01-2017 | 09h43

Chaque semaine, plus de 5000 Canadiens prennent leur retraite. Ils seront 8000 en 2020, alors qu'un quart de la population canadienne aura atteint l'âge de 65 ans.

Ce poids démographique provoque de profonds bouleversements sur la retraite elle-même, dit la firme Mercer, qui vient de publier ses perspectives 2017 sur les régimes de retraite.

Le gros changement est dans la manière dont les Canadiens économisent désormais: ceux qui bénéficient encore de régimes à prestations déterminées, c'est-à-dire qui savent combien ils recevront chaque mois durant leurs vieux jours, deviendront une espèce en voie de disparition.

Ils forment encore le tiers des travailleurs, mais leur nombre diminue au profit de ceux bénéficiant de régimes à cotisations déterminées: l'employé sait combien il verse chaque mois dans son régime, mais il ignore combien il recevra à la retraite.

Ce nouveau régime, appelé aussi «accumulation de capital», est moins risqué pour les employeurs, et il est aussi moins généreux pour les employés, a dit Hubert Tremblay, conseiller principal chez Mercer Canada. «Ils devront accumuler davantage», selon lui.

Encourager les cotisations supplémentaires

«Avant, l'employeur disait: "on s'occupe de votre retraite". Maintenant, ce sont les employés qui doivent la prendre en main», a expliqué M. Tremblay.

Mais pour ce faire, les employeurs doivent aussi envisager de nouveaux moyens de promouvoir l'épargne.

«Ils doivent mieux éduquer les participants, car le paradigme a changé, a indiqué M. Tremblay. Et leur régime de retraite doit faire preuve de plus de flexibilité.»

Pour mieux refléter la diversité des employés, qui n'ont pas le même âge ni nécessairement les mêmes objectifs, l'employeur devrait favoriser les cotisations supplémentaires, croit M. Tremblay, qui suggère de programmer l'augmentation automatique du taux de cotisation au fil du temps, le faisant passer de 2 % à 4 %, puis à 6 % par exemple, et de personnaliser l'adhésion automatique.

La communication vis-à-vis de la retraite va changer. L'ordre traditionnel des étapes marquantes de la vie (mariage, arrivée des enfants, maison, etc.) est bousculé.

«Non seulement les gens ne suivent plus nécessairement cet ordre, mais ils ne vivent parfois plus du tout ces événements, a dit Jean-Philippe Provost, responsable du domaine Avoirs chez Mercer Canada. Les employeurs doivent donc revoir complètement la manière dont ils interagissent avec leurs employés, car il y a des moments dans la vie où ceux-ci sont plus enclins à écouter et à agir.»

Au Canada, le tiers des travailleurs participent encore à un régime à prestations déterminées, et 10 % à un régime avec accumulation de capital. Les deux tiers des Canadiens n'ont pas du tout de régime avec leur employeur.

«Ils doivent se fier à eux-mêmes, a mentionné Hubert Tremblay, et aux prestations des régimes fédéral et québécois. »

Les fonds de retraite vont bien

Bonne nouvelle: l'arrivée de Trump semble avoir donné un élan dans les régimes de retraite canadiens, qui ne se sont jamais si bien portés, selon Hubert Tremblay.

«Il y a eu à la fin de 2016 une amélioration significative, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté de façon rapide et substantielle.»

La valeur des contrats de rentes collectives souscrits en 2016 s'élève à près de 3 milliards $. Comme la conjoncture économique a été plus favorable vers la fin de 2016, Mercer prédit qu'il y aura un nombre record de transactions de souscription de rentes collectives en 2017.

«Les promoteurs de régimes à prestations déterminées continuent de vouloir réduire les risques associés à leurs régimes», a ajouté Hubert Tremblay.