Le gouvernement du Québec a annoncé mardi la baisse du taux de cotisation aux normes du travail à compter de l'année prochaine, une réduction saluée par les PME.

Ainsi, dès le 1er janvier 2017, le taux de cotisation sera abaissé de 0,08 % à 0,07 % de la masse salariale des employeurs. Il s'agit d'une économie annuelle de 9 millions $, a souligné le ministère du Travail, précisant qu'aucun service ne sera touché.

La baisse est la conséquence de la Loi regroupant la Commission de l'équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail.

«Cette diminution du taux de cotisation relatif aux normes du travail constitue un excellent exemple de mesures que nous mettons en place pour alléger le fardeau des employeurs québécois», a souligné la ministre responsable du Travail, Dominique Vien.

Réagissant à l'annonce, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a salué la baisse, soulignant qu'il fallait donner de l'oxygène aux PME et ainsi leur permettre de réinvestir dans la création d'emplois, la rémunération de leurs employés et l'acquisition de machineries, entre autres.

«Nous espérons que le gouvernement continuera à alléger le fardeau fiscal des PME, comme il le fait encore aujourd'hui, afin d'encourager la croissance économique et la création d'emplois dans toutes nos régions», a expliqué Martine Hébert, vice-présidente principale de la FCEI.