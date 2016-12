Retraite: les Québécois épargnent de plus en plus jeunes

30-09-2016 | 17h02

Les travailleurs québécois commencent à épargner pour leur retraite dès l'âge tendre de 23 ans en moyenne, soit sept ans plus tôt que l'a fait la cohorte des 45-54 ans.

La grande majorité (81 %) des travailleurs québécois âgés de 25 à 54 ans ont commencé à épargner pour la retraite.

Et la moitié d'entre eux ont épargné au cours de la dernière année, mais pas nécessairement en vue de leurs vieux jours, plutôt pour un projet à court et moyen terme. Le quart l'a fait pour un projet qu'ils prévoient réaliser dans plus de cinq ans.

C'est ce qui ressort d'un récent sondage fait par SOM pour le compte de Question Retraite, en collaboration avec Retraite Québec et Desjardins Gestion de patrimoine.

L'argent ne semble plus être un tabou: les deux tiers des travailleurs de 18 à 64 ans éprouvent de la fierté à dire à leurs proches qu'ils ont placé de l'argent. Et ils sont 83 % à éprouver le même sentiment après avoir fini de payer une dette.

«Ces données sont d'autant plus encourageantes lorsque l'on tient compte du fait que les travailleurs sont très majoritairement en accord avec l'énoncé voulant que la société incite davantage à consommer qu'à épargner», dit Nathalie Bachand, présidente de Question Retraite.

Il y a par ailleurs, ajoute-t-elle, des situations objectives qui rendent l'épargne retraite difficile. Par exemple, chez les travailleurs ayant un revenu familial de 40 000 $ et moins, 56 % n'ont pas commencé à épargner pour la retraite au cours de la dernière année, soit une proportion semblable à ceux qui ont un emploi occasionnel (59 %) ou qui travaillent à temps partiel (53 %).