REEI: plus de 1 milliard $ d'actifs sous gestion pour BMO

20-12-2016 | 13h32

BMO Groupe financier a annoncé mardi que les actifs sous gestion de ses clients titulaires d'un compte de Régime enregistré d'épargne invalidité (REEI) dépassent maintenant le milliard de dollars.

Le REEI permet aux familles canadiennes d'économiser et de gérer les coûts financiers inhérents aux soins à dispenser à une personne atteinte d'une invalidité grave ou prolongée.

Dans le but de faire la promotion de ce produit financier s'adressant aux gens admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées, l'institution financière basée à Toronto a fait savoir qu'elle a renouvelé son partenariat avec le Plan Institute, un organisme à but non lucratif qui veille à la sécurité et au bien-être des Canadiens vivant avec un handicap.

La BMO distribuera ainsi le matériel éducatif de Plan Institute portant sur le REEI.

De son côté, l'organisme s'est engagé à soutenir ses membres qui voudront ouvrir un compte de REEI avec BMO.

La date limite de cotisation au REEI pour l'année d'imposition en cours est le 31 décembre prochain.

«Un REEI peut s'avérer crucial pour la réduction du fardeau financier qui pèse sur les personnes et les familles, compte tenu de l'épargne substantielle qu'un bénéficiaire peut accumuler par le biais de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et du Bon canadien pour l'épargne-invalidité, et des avantages de la croissance en report d'impôt des placements», a indiqué Trevor Philp, directeur principal, Produits enregistrés et solutions gérées, BMO Gestion mondiale d'actifs.