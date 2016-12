Les 7 étapes du transfert d'entreprise

14-11-2016 | 04h00

Pas facile, passer le flambeau.

Dans le merveilleux monde des affaires, transmettre son entreprise à la génération suivante ou à un acheteur externe est une des démarches les plus délicates qui soient.

Que vous soyez cédant ou repreneur potentiel, une telle transaction ne s'improvise absolument pas!

D'autant plus que le repreneur doit mobiliser du capital pour l'acquisition, capital qui ne servira pas à la croissance de l'entreprise. Les prêteurs analysent donc de manière très serrée son plan d'affaires et la transaction elle-même.

Des outils

Il faut ainsi planifier minutieusement l'aspect financier d'un transfert, mais aussi la passation des pouvoirs, des connaissances et des responsabilités, prévoir un échéancier détaillé, et un plan de communication pour rassurer tout le monde.

Desjardins propose une démarche en sept étapes, qui permettront de guider aspirants cédants et repreneurs vers une transaction réussie.

Du côté des cédants

La démarche propose avant tout aux cédants de se faire une tête sur la situation exacte de leur entreprise et la façon dont se fera le transfert, pour minimiser les écueils potentiels. Évidemment, à cette étape, dresser un bilan des actifs est un passage essentiel.

Ensuite, il faut établir une vision d'avenir pour vous et le repreneur: quels sont vos besoins, vos attentes et vos objectifs personnels avant, pendant et après le transfert? Entendez-vous céder rapidement le fauteuil du patron ou continuer à jouer un rôle au sein de l'entreprise?

L'étape suivante est cruciale: comment déterminer la valeur de l'entreprise? L'exercice a des répercussions pour le cédant sur le plan fiscal et successoral, mais aussi pour le repreneur, qui devra financer la transaction. Le cédant doit aussi « gérer » ses héritiers, surtout s'ils sont actifs dans l'entreprise. C'est une situation souvent explosive!

L'étape suivante est celle d'identifier et d'organiser un scénario de vente à un repreneur. Le cédant vend-il à un membre de sa famille, ses enfants, des cadres, des employés, un tiers, un associé?

Chaque scénario a ses répercussions fiscales, financières et, surtout, émotionnelles. Elles représentent toutes un risque pouvant affecter ou faire échouer la transaction.

L'étape suivante est le plan de transfert proprement dit. Desjardins propose sept outils:

plan stratégique;

formation d'une équipe de conseillers;

plan de transfert de propriété;

plan de financement;

plan de transfert des pouvoirs;

plan de formation de la relève;

plan de communication.

Enfin, les deux dernières étapes permettent de structurer et d'organiser le financement de la transaction, ainsi que de préparer le passage à la retraite du cédant.

Chez les repreneurs

Desjardins propose une démarche similaire pour le repreneur, également en sept étapes.

Les premières sont fondamentales: elle permettent de vous définir comme repreneur et comme entrepreneur, et d'articuler vos motivations, parce que diriger une entreprise est un défi colossal. La passion, la créativité, le désir d'apprendre et de croitre sont les principaux facteurs qui motivent les entrepreneurs, bien davantage que les chiffres ou la volonté de devenir riche. L'outil aborde ces questions.

Les étapes suivantes vous permettront d'évaluer votre degré de préparation, d'élaborer un montage financier en fonction de vos besoins personnels, mais aussi ceux de l'entreprise, d'établir un dialogue avec le cédant sur sa vision et son savoir stratégique, et enfin d'établir un plan de passation des pouvoirs jusqu'au départ complet de celui-ci.

Une opération délicate

Vendre ou acheter une entreprise, ça s'apprend, ça se planifie et, surtout, ça demande un certain doigté. Il faut souvent mettre son égo au placard et penser avant tout à la pérennité de l'entreprise, pour que le «deal» puisse se faire le plus harmonieusement possible.

Bonne chance!

Desjardins est la seule institution financière à offrir une démarche en 7 étapes pour les cédants et les repreneurs. De plus, Desjardins accompagne gratuitement les membres et non membres intéressés par cette démarche. Pour en savoir plus, visitez le site de Desjardins ENTREPRISES.