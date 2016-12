Vendre à l'international, ça se prépare

24-10-2016 | 04h00

On ne s'improvise pas exportateur. On ne vend pas à l'international sur un coup de tête. Il faut une stratégie, de la préparation, un plan solide. Et des appuis stratégiques.

Connaître du succès comme entrepreneur dans sa communauté, sa ville, sa province est déjà un accomplissement digne de mention. Pour étendre ce succès à d'autres contrées, il faut se préparer à remettre en question ses acquis et ses certitudes. Car plusieurs barrières à l'entrée vont singulièrement compliquer votre tâche.

Vendre hors de nos frontières, s'est s'exposer à :

une culture différente;

des techniques de commercialisation et de vente différentes;

des méthodes de travail et de production différentes;

des façons de négocier et de mener des affaires différentes;

un environnement juridique différent;

des méthodes de paiement différentes;

des assurances différentes.

Vous avez bien compris que le mot «différent» est LA réalité avec laquelle vous devrez composer rapidement. Même si les habitudes de consommation et la technologie s'apparentent et se généralisent sur tous les continents, les différences culturelles entraînent des risques importants pour votre entreprise. Notamment sur le plan financier.

Les entrepreneurs actifs à l'international s'entendent pour dire que pour percer les marchés extérieurs, ça prend trois choses: de la patience, de la détermination et des ressources.

Faites vos devoirs

La première étape, c'est de se documenter. Commencez par vous informer sur les réalités du pays en le faisant comme un véritable journaliste: utilisez le CIA World Factbook, qui comporte les données socioéconomiques les plus à jour.

Ensuite, arrimez votre vision avec le ou les pays visés. Vous devez évaluer votre degré de préparation à commercer à l'international. Desjardins a justement l'outil interactif en ligne qu'il vous faut: Êtes-vous prêt pour l'international? Il vous permettra de mieux structurer votre projet, de bien établir les aspects cruciaux de votre démarche et offrira une liste d'experts et de ressources stratégiques.

Consultez aussi les fiches-conseils sur le commerce international offertes sur desjardins.com. Vous y trouvez de l'expertise précieuse sur les réalités de faire des affaires à l'international: profiter des foires commerciales, négocier avec des interlocuteurs étrangers, évaluer les risques du commerce international, préparer adéquatement des contrats, un plan marketing, la fixation des prix, la chaîne d'approvisionnement, etc.

Chaque fiche comprend une foule de renseignements stratégiques qui ont été colligés par des experts. Cette documentation précieuse vous permettra de mieux cibler vos besoins et de préparer votre plan avec précision.

N'hésitez pas, aussi, à solliciter une rencontre des entrepreneurs qui sont reconnus pour leurs succès à l'international, même s'ils ne sont pas actifs dans votre domaine. Ils partageront avec enthousiasme conseils et mises en garde, même si ce sont des vedettes de Québec Inc.

Établissez votre réseau de contacts

Une fois que vous aurez établi vos objectifs, vous devrez consulter des experts. Commencez par les réseaux diplomatiques canadien et québécois. Nos antennes à l'étranger ont des attachés commerciaux ou, à tout le moins, des experts de la culture locale et, souvent, de précieux contacts au sein des organismes de développement commercial et économique locaux.

Ensuite, il vous faut un partenaire rompu aux affaires. Desjardins dispose justement d'un programme, Passeport Affaires, et d'un réseau de 40 bureaux donnant accès à une cinquantaine de pays, dont le personnel est composé d'experts locaux qui ont une connaissance approfondie de leur marché. Les Services internationaux de Desjardins disposent d'un partenariat avec le géant des services financiers français Crédit Mutuel. Chacun de ces bureaux offre une panoplie de services-conseil: études de marché, ciblage multi-pays, évaluation commerciale des marchés, test de produits, recherche de partenaires, implantation de filiales, aide à l'implantation, etc. Le coût de ce service varie en fonction de l'ampleur de l'accompagnement Autre réalité stratégique: les experts consultés ici vous permettront d'identifier des partenaires potentiels là-bas.

Accumulez des milles boni

Ensuite, vous aurez à visiter le pays convoité, dont le potentiel commercial aura été confirmé par votre étude de marché. Sur place, vous aurez à valider (ou invalider) différents aspects de cette étude.

Il vous faudra peut-être tisser des relations initiales avec des partenaires ou des clients potentiels. Mais ne vous attendez pas à faire des ventes.

Le reste du monde ne transige pas comme les Nord-Américains. Ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis, la confiance se bâtit sur la connaissance de vos interlocuteurs, pas sur vos succès en affaires ou la réputation de votre firme. En d'autres mots: on veut vous connaître personnellement, voir de quel bois vous vous chauffez. Ce qui nécessitera de fréquenter assidûment les aéroports avant même de passer aux choses sérieuses. D'autant plus que certaines cultures ont leurs propres moeurs: vous aurez à vous informer sur la façon de vous habiller, de serrer la main, de vous adresser à vos interlocuteurs, l'étiquette lors des repas, la façon dont on doit donner des cadeaux et même transmettre sa carte d'affaires! Même la France, qu'on croit connaître, a ses particularités. En un mot: il faut éviter de froisser vos contacts en toutes circonstances, malgré votre bonne foi.

Dernière étape: établir sa présence

Plusieurs entreprises décident de s'implanter dans les marchés visés en y installant une filiale. C'est une démarche complexe, longue et coûteuse, qui demande des ressources importantes, car il faut obtenir les permis, installer un établissement, embaucher des cadres, de la main-d'oeuvre, etc. Parfois, la nature des activités de l'entreprise impose ce scénario. Le recrutement d'un directeur général, habituellement un ressortissant du pays visé qui a de l'expérience dans votre domaine d'activité, demeure une étape capitale. Car c'est généralement cette personne qui va piloter l'implantation.

D'autres préfèrent s'associer avec un joueur local pour créer une coentreprise, ou établir des relations durables avec des intermédiaires, comme des distributeurs, des grossistes, des PME ou des bannières bien établis. Cette démarche a des avantages indéniables, car vous vous créez un ambassadeur, un allié stratégique, qui connaît son territoire de fond en comble. Une telle alliance est beaucoup moins coûteuse et souvent plus agile qu'une filiale en bonne et due forme.

Vous l'aurez compris, se lancer à l'international est une véritable aventure qui demande une planification méticuleuse. Les conseils que vous aurez obtenus auprès des experts consultés ici et là-bas valent de l'or mais, ultimement, c'est vous qui devrez prendre les décisions en fonction de votre degré de préparation. Bonne chance!

Des ressources

Fiches-conseils en commerce international

L'outil Êtes-vous prêt pour l'international?

CIA World Factbook

Service des délégués commerciaux du Canada

Représentations du Québec à l'étranger