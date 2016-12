Avez-vous votre plan marketing ?

17-10-2016 | 09h08

Tout entrepreneur digne de ce nom a une stratégie pour faire connaître son entreprise et recruter des clients. Mais avez-vous pensé à tout?

Une bonne façon de structurer vos énergies, votre stratégie et votre façon de mousser la notoriété de vos produits et services, c'est de vous doter d'un plan marketing.

Qu'est-ce qu'on y retrouve? D'abord, il permet d'identifier correctement vos cibles. C'est surprenant, mais bon nombre d'entreprises connaissent peu, mal ou pas du tout leur clientèle! Il faut donc vous donner les moyens d'identifier et de décrire avec précision vos clients actuels et potentiels.

Avec un plan marketing, vous définissez quel genre de données vous allez recueillir pour dresser ce portrait, les moyens ou la technologie de récolte et d'analyse, les budgets, les échéances, les ressources humaines, etc.

Penser à tout

Rédiger un plan marketing est un exercice délicat. Il faut remettre en question vos habitudes et celles de votre équipe, tenir compte de facteurs comme la concurrence, la psychologie du client, l'environnement, la réglementation, la culture et les moyens financiers de votre entreprise.

Doit-on posséder un diplôme universitaire en marketing ou engager un spécialiste pour rédiger ce fameux plan? C'est certainement un atout. Mais plusieurs outils gratuits sont disponibles en ligne et adaptés aux étapes de développement de votre entreprise. Aussi bien se lancer illico à l'aventure car, ultimement, le but est d'augmenter les ventes le plus rapidement possible, n'est-ce pas?

Desjardins a enrichi l'offre en ligne par une série de fiches-conseils et d'outils interactifs qui vous permettront de passer à l'action par vous-même. Si vous utilisez ces outils, que vous soyez membre ou non de Desjardins, l'institution financière assure que vos données demeureront votre propriété!

Ces outils vous aideront certes à mieux définir la clientèle et les concurrents, mais aussi à structurer adéquatement votre recherche d'information. Vous pourrez ainsi mieux définir les forces et les faiblesses de votre entreprise, et, surtout, identifier les occasions et les menaces qui peuvent survenir à tout moment.

Les 4 P

Une démarche centrale associée à tout bon plan marketing qui se respecte: identifier les 4 P de votre entreprise, soient les produits, les prix, la promotion et la place (ou le territoire). On est ici au cœur du « mix marketing ».

Quelle sera votre stratégie pour pénétrer le marché, cibler et séduire la clientèle? Quels sont vos avantages concurrentiels? Quelles sont les caractéristiques de vos produits et services, vos conditions de vente, de service à la clientèle, de politiques après-vente et de garanties?

Voilà quelques-unes des questions auxquelles vous devrez répondre précisément. Notamment en ce qui concerne vos prix, car ils influencent votre image et celle de votre entreprise. Vous devrez réfléchir à la façon dont vous avez fixé le prix de base, la marge de profit, la comparaison entre votre grille de prix et ceux des concurrents. Vous devrez également aborder la question des avantages concurrentiels, comme les rabais à des clientèles cibles et les conditions de crédit.

La publicité

Il y a mille et une façons de faire connaître votre entreprise, ses produits et ses services. La publicité est un mode très efficace. Mais il vous faudra une stratégie qui définira vos supports publicitaires privilégiés (imprimés, radio, télé, web, etc.), vos budgets, vos échéances, etc. Vous devrez aussi vous interroger sur la pertinence de campagnes de promotion directe, sur la qualité de vos outils de marketing, notamment votre site Internet, sur vos relations avec la communauté...

Autre questionnement d'importance: qui est responsable de vos ventes? Quelles sont ses ressources humaines et matérielles? Comment distribuez-vous vos produits? La méthode actuelle est-elle la plus efficace? L'emplacement de votre entreprise, de vos points de service ou de vos magasins répond-il aux besoins de vos clients là où ils sont?

Toutes ces questions se compliquent si vous envisagez de vendre hors des frontières du Québec et même à l'international. De nombreuses entreprises passent rapidement à cette étape, car la mondialisation n'est plus un concept théorique: certains entrepreneurs québécois misent sur la planète dès le jour un! La nature de leurs produits et services ou la taille restreinte du marché local les incitent souvent à aller dans cette direction, qui entraîne son lot additionnel de risques. Car, quand on vend hors de sa province ou de son pays, il faut penser à adapter sa grille de prix, ses techniques de vente, la façon dont on approche ses clients, dont on distribue ses produits, ainsi que les conditions de paiement. L'environnement réglementaire et juridique n'est pas le même. Les différences culturelles, géographiques et même le décalage horaire compliqueront certainement votre vie!

Questions d'argent

Il vous faudra établir votre budget marketing pour l'année à venir et l'actualiser régulièrement en fonction de vos expériences. Les approches sont nombreuses et on y perd facilement son latin. Le Plan marketing interactif de Desjardins apporte plusieurs réponses.

D'autre part, plusieurs outils de gestion des ventes existent sur le marché. Un grand nombre sont gratuits. L'important, c'est d'arrimer ces outils avec votre comptabilité. L'outil Gérez et facturez de Desjardins permet exactement cela: il comporte des modules de gestion des clients, fournisseurs, comptes de dépense, soumissions et factures personnalisées, etc. Vous pourrez aussi personnaliser votre catalogue de produits et services. L'outil Gérez et facturez fonctionne dans le nuage, est sécuritaire et multiplateforme (ordinateur, tablette, téléphone) sous format Android et IOS.

Des ressources stratégiques:

Les principales étapes de rédaction d'un plan d'affaires

Outil interactif pour la confection d'un plan d'affaires

Comment optimiser ses prix

Comment concevoir votre plan marketing si vous vendez à l'international

L'outil Gérez et facturez