Préparer son succès comme entrepreneur

11-10-2016 | 09h20

Connaître le succès en affaires, ça se planifie. Il faut miser sur les bons outils et chercher l'aide là où elle se trouve.

Le métier d'entrepreneur est unique. C'est une sorte de chef d'orchestre des possibles. L'entrepreneur part d'une idée, d'un rêve, d'un produit, d'une passion. Il doit lutter constamment pour faire connaître sa mission, ses talents, la pertinence de son projet, auprès de ses clients et partenaires. Il doit lui-même mettre en place les conditions de son succès, même s'il n'est pas un expert en financement, en vente, en gestion des ressources humaines, en production, en administration. Il doit tout apprendre, maîtriser des connaissances et des réalités étrangères à sa zone de confort.

Même si un entrepreneur a la couenne dure, malgré sa foi en son projet d'affaires, malgré sa ténacité, certains obstacles ou situations demandent des solutions qui semblent hors de portée.

Ne vous découragez pas!

L'aide, le capital, la connaissance, les outils existent. Il faut simplement se donner les moyens de les trouver.

Une expertise précieuse

La plupart des entrepreneurs à succès se sont entourés... d'autres entrepreneurs à succès. Il n'y a rien de mieux qu'une personne qui vit la même réalité que vous pour partager ses bons coups, son expérience et ses références. Les conseils d'un entrepreneur, pour une personne qui vient de se lancer en affaires, c'est de l'or en barre.

Faites le tour de vos connaissances, de vos proches, de vos profs pour trouver la perle rare. Et si vous admirez une personnalité du monde des affaires, contactez-la pour obtenir des conseils. Vous serez surpris: les entrepreneurs adorent partager leurs recettes de succès et leurs expériences avec « les jeunes », dont ils admirent la détermination et la passion.

Que votre entreprise soit en démarrage ou en croissance, dotez-vous d'un conseil consultatif formé d'entrepreneurs ou de spécialistes de votre domaine ou non. Idéalement de trois à cinq personnes, ce conseil vous permettra de tester vos idées, vos pratiques, votre stratégie. Les membres d'un conseil consultatif ne doivent pas être complaisants, mais ils deviendront rapidement complices de vos succès.

Autre conseil: lisez, documentez-vous. Les sites internet comme CoopMoi Entreprises, sur desjardins.com, foisonnent de conseils stratégiques et les librairies regorgent de guides d'entrepreneuriat.

Travailler sur soi

Une bonne façon d'améliorer son efficacité comme entrepreneur, c'est de partager ses habiletés et son « vécu »avec d'autres entrepreneurs. C'est exactement sur ce concept que repose le programme de formation de l'École d'entrepreneurship de Beauce (www.eebeauce.com). L'institution permet à ses « étudiants » de bénéficier du savoir-faire et des conseils d'une soixantaine de mentors, comme s'ils étaient des entraîneurs. Ces derniers sont souvent des étoiles du monde des affaires québécois.

Des études ont démontré que ça fonctionne : les entrepreneurs qui ont fréquenté l'école créent plus d'emplois et voient bondir les profits de leur entreprise.

Planifier

Votre projet d'affaires est certainement la meilleure idée depuis l'invention du pain tranché. Mais pour en faire un succès sur le plan commercial, vous devez doter votre future entreprise de toutes les ressources dont elle a besoin pour réussir: une bonne planification, une connaissance approfondie du marché cible, un financement approprié, des outils de production efficaces, une force de vente et de marketing agile, une administration efficiente. En un mot, vous devez réaliser un bon plan d'affaires, qui vous permettra de vous projeter dans le temps, de valider la pertinence et la force de votre projet et de vos idées. La rédaction d'un bon plan d'affaires est un art et une science. Desjardins affiche un plan d'affaires interactif gratuit sur son site Internet.

Frapper aux bonnes portes

De nombreux organismes de soutien et programmes d'aide aux entrepreneurs sont disponibles. Multipliez les démarches, contactez-les tous! Vous en viendrez rapidement à choisir la ou les ressources qui conviennent le mieux à votre projet d'affaires.

Certains organismes constituent de très bonnes portes d'entrée: le Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE), PME Montréal dans la métropole et les Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) en région.

Certaines institutions financières offrent des programmes spécifiquement ciblés pour les jeunes entrepreneurs. Celui de Desjardins, Créavenir, permet aux entrepreneurs de 18 à 35 ans d'obtenir un financement et de l'accompagnement stratégique.

Choisir les bons outils

Les jeunes entrepreneurs négligent souvent de se doter d'outils de gestions efficaces, peu coûteux ou même gratuits et qui s'adaptent au cycle de vie de leur entreprise.

Certaines technologies permettent d'automatiser l'administration et la comptabilité, ce qui donne une bonne idée de votre situation financière en quelques clics. Desjardins propose gratuitement l'outil Gérez et facturez. Cette application est sécuritaire et conçue pour satisfaire aux besoins des travailleurs autonomes et des très petites entreprises. Elle permet de gérer plus facilement votre entreprise : comptes de dépenses, soumissions, factures (y compris les taxes), catalogue de produits et services, etc. L'application fournit également un portrait clair de vos finances par des tableaux de bord et des rapports, que vous pourrez partager avec votre comptable. Gérez et facturez est offert en ligne ou sous forme d'application Android.

Enfin, le temps c'est de l'argent. Agendas électroniques, gestionnaires de tâche et de prise de notes dans le nuage, correcteurs et dictionnaires faciliteront votre vie, surtout si ce sont des applications IOS ou Android francophones, qu'on peut utiliser simultanément depuis l'ordinateur, le téléphone intelligent ou la tablette numérique. Des incontournables: Remember the Milk, Evernote, le Grand Robert de la langue française et Antidote.

Des ressources: