Des ressources stratégiques pour les travailleurs autonomes

03-10-2016 | 04h00

Vous êtes un travailleur autonome? Vous songez à faire le saut? Pour réussir et être heureux, il faut faire preuve d'un peu de discipline et beaucoup d'organisation.

Quel est le principal avantage du statut de travailleur autonome? La liberté d'organiser son temps et son travail comme on veut. Le principal défaut? La liberté d'organiser son temps et son travail comme on veut...

Pour connaître le succès et le bonheur professionnel, il faut donc s'organiser en conséquence. D'autant plus que la solitude guette souvent les travailleurs autonomes, un phénomène qui affecte grandement la qualité de vie.

Par contre, nombreux sont ceux qui partagent ce mode de vie: un peu plus d'un travailleur québécois sur dix (13,6% de l'emploi total en 2015) est un travailleur autonome, selon Joëlle Noreau, économiste principale au Mouvement Desjardins (de fait, plusieurs économistes sont des travailleurs autonomes!). Dans certains secteurs de l'économie, ils sont très nombreux, comme en agriculture (50%), chez les professionnels (30% des avocats, ingénieurs, notaires et architectes), en construction et dans les services aux entreprises (un travailleur sur quatre).

Même s'ils sont légion, les travailleurs autonomes ne sont pas tous efficaces, notamment parce qu'ils ont davantage de responsabilités que les salariés. En plus de la production et du développement des affaires, ils gèrent personnellement l'administration, la fiscalité et la planification, des tâches typiquement assumées par les employeurs.

Concrètement, ça signifie souvent un surcroît de travail pour le travailleur autonome. Il faut donc s'organiser en conséquence: adopter les meilleures pratiques et les outils les plus appropriés à son activité professionnelle et à sa personnalité.

Planifier

Être un travailleur autonome, c'est gérer sa propre entreprise...c'est être entrepreneur. Aussi bien adopter les outils prisés des entrepreneurs, comme de rédiger un plan d'affaires, question de se projeter dans le temps et de valider votre démarche sur le plan commercial.

Le temps, c'est de l'argent

Pour un travailleur autonome, c'est fondamental. Gérer adéquatement son temps peut vous faire sauver une fortune. C'est pourquoi vous devez adopter des outils technologiques qui faciliteront votre vie: agendas électroniques, gestionnaires de tâche et de prise de notes dans le nuage, correcteurs et dictionnaires, etc. Privilégiez les applications IOS ou Android francophones, qu'on peut utiliser simultanément depuis l'ordinateur, le téléphone intelligent ou la tablette numérique. Nos suggestions: Remember the Milk, Evernote, le Grand Robert de la langue française et Antidote.

Administration, ventes

Pour gérer vos ventes, vos soumissions, vos fournisseurs, votre facturation; des outils, disponibles en ligne, répondront à des questions cruciales:

Comment recruter des clients?

Faut-il demander un acompte?

Comment vérifier la solvabilité d'un client?

Comment établir ses prix, les modalités de paiement?

Comment se faire payer sans accumuler les retards?

Desjardins offre une foule de conseils stratégiques (v. liste à la fin de cet article). Rapidement, vous réaliserez qu'il faudra automatiser votre administration, spécialement la comptabilité. Pourquoi? Pour avoir une bonne idée de votre situation financière en quelques clics et être aussi efficace qu'une multinationale!

Desjardins propose gratuitement l'outil Gérez et facturez. Cette technologie sécuritaire est d'abord conçue pour satisfaire aux besoins des travailleurs autonomes et des très petites entreprises. Elle permet de gérer et surveiller vos comptes de dépenses, d'organiser et d'expédier vos soumissions et factures (y compris les taxes), d'organiser votre catalogue de produits et services, et d'obtenir un portrait clair de vos finances par des tableaux de bord et des rapports, que vous pourrez partager avec votre comptable. L'outil Gérez et facturez est offert en ligne ou sous forme d'application Android et IOS.

Financement

Les travailleurs autonomes se plaignent souvent du manque d'accès au financement. Pourtant, avec un bon plan d'affaires et une préparation adéquate, ce n'est pas si sorcier!

La clé d'un financement adéquat repose sur plusieurs sources: vos capitaux personnels, des emprunts par marge de crédit, carte de crédit, prêt à terme ou apport de capital de la part de proches (love money) ou d'investisseurs privés. Desjardins vous offre aussi les Solutions Libre-Affaires comprenant une carte de crédit pour les dépenses d'affaires, une marge de crédit pour les dépenses d'exploitation et le financement Accord Affaires pour l'achat de biens durables. L'important, c'est de faire les bons choix pour s'assurer qu'on a toujours les capitaux pour boucler son budget à chaque fin de mois (flux de trésorerie positif) et pour assurer son avenir et la croissance de son entreprise pour les prochaines années. Le mot clé à retenir: planification.

Aspects juridiques et fiscaux

Il vous faudra également choisir la forme juridique la plus appropriée pour votre entreprise (individuelle, incorporée, etc.) en plus d'en gérer les aspects fiscaux. Les liens ci-dessous vous fourniront des informations pertinentes. Pour en connaître davantage, n'hésitez pas à consulter les fiches conseils sur desjardins.com/outilsentreprises

Des outils stratégiques:

Comment rédiger son plan d'affaires?

Forme juridique de votre entreprise. Des conseils

Gérer les réseaux sociaux

Créer votre site web

Outils de facturation

Gérer adéquatement ses comptes clients

Salaire ou dividende?

Gérez et facturez