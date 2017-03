Les Québécois ont plus d'argent dans leurs poches

13-03-2017 | 13h14

Le revenu disponible des Québécois en dollars réels a connu une croissance de 1,9 % en 2015, alors qu'il n'avait progressé que de 0,4 % l'année précédente.

Le revenu disponible est, d'une manière générale, le montant restant aux consommateurs après impôts pour l'achat de biens et de services.

L'Institut de la statistique du Québec attribue cette croissance à plusieurs facteurs, tels que des transferts plus généreux du gouvernement fédéral vers les particuliers, le redressement du revenu net des entreprises individuelles et la hausse plus lente des impôts sur le revenu et des cotisations aux régimes d'assurance sociale.

Les Québécois ont connu une progression moins importante de leur revenu disponible que ceux en moyenne au Canada, où la croissance réelle a été de 2,5 %. La Belle Province se situe donc toujours au dernier rang des provinces quant au revenu disponible, avec 26 857 $ par habitant en moyenne.

Québec devance toujours Montréal

En ce qui a trait aux régions métropolitaines, Québec trône au sommet pour une septième année consécutive, grâce à un revenu disponible par habitant de 28 755 $ en 2015. Les citoyens de Montréal et de Gatineau, avec des revenus disponibles de 27 631 $ et 26 142 $, respectivement, talonnent les habitants de la capitale.

Le revenu disponible a crû dans toutes les régions de la province en 2015, mais il l'a fait de manière bien différente selon l'endroit.

Les gens de Chaudière-Appalaches ont connu la hausse la plus importante, tandis que ceux de la Côte-Nord ont connu l'augmentation la plus modeste.