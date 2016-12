Vous possédez 2930 $? Vous êtes plus riche que la moitié de l'humanité!

02-12-2016 | 10h09

Si vous possédez des actifs totalisant au moins 2930 $ canadiens, une fois vos dettes retranchées, alors vous faites partie de la moitié de l'humanité la plus riche de la planète.

C'est du moins ce qui ressort d'une étude de l'Institut de recherche du Crédit Suisse relayée par le magazine The Economist.

Contrairement à d'autres études, celle-ci s'est intéressée aux avoirs des personnes, incluant la valeur de leurs biens, propriétés et placements, et non seulement à leurs revenus, pour estimer la fortune mondiale par ménage.

En calculant ainsi, il devient beaucoup plus aisé de se glisser au haut de la pyramide. Pour se classer parmi les 10 % les plus riches au monde, il suffit de posséder 95 400 $, que ce soit en liquide ou en biens.

Et les 1 %?

Quant au seuil d'entrée dans le fameux 1 % des plus riches, il a été établi à 992 360 $.

Selon l'étude, les ménages mondiaux posséderaient l'équivalent de 341 billions $ à la mi-2016, soit l'équivalent de 3,4 fois le PIB annuel de la planète. Si cette somme était divisée également entre tous les Terriens adultes, chacun aurait droit à une somme de 70 413 $. Or, les 10 % les plus riches accaparent 89 % du total, estime le Crédit Suisse.