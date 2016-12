Santé financière des aînés: un «écart surprenant» entre les perceptions et la réalité

24-11-2016 | 15h03

L'écart entre les perceptions et la réalité menace la santé financière des personnes âgées, affirme une étude récente commanditée par la banque HomEquity, fournisseur de prêts hypothécaires inversés.

L'étude a examiné la santé financière et la viabilité des personnes âgées par le truchement d'un sondage auprès de résidents canadiens propriétaires de leur résidence et âgés de 40 ans et plus.

La banque juge qu'il existe un «écart surprenant» entre la réalité et les attentes des Canadiens âgés de 40 ans et plus relativement à leur mode de vie à la retraite.

Selon le sondage, 82 % des personnes interrogées attachent beaucoup d'importance à leur capacité à demeurer dans leur propriété pendant toute la durée de leur retraite.

Les données recueillies signalent aussi que près de la moitié des personnes qui se sont identifiées comme étant retraitées ont des dettes et 40 % d'entre elles affirment posséder des épargnes de moins de 100 000 $.

Un «écart profondément troublant»

Environ le quart des personnes âgées de 75 ans et plus détiennent toujours une hypothèque.

«Ces données démontrent un écart profondément troublant entre perceptions et réalité», a affirmé Yvonne Ziomecki, vice-présidente directrice, Marketing et Ventes à la Banque HomEquity.

«Les personnes âgées canadiennes comptent parmi les groupes aux prises avec des niveaux records d'endettement tout en ayant des épargnes étonnamment peu élevées, a-t-elle poursuivi.

Les solutions à ce problème doivent être fondées sur une excellente compréhension de toutes les options offertes, y compris les prêts hypothécaires inversés qui permettent aux personnes âgées de libérer la valeur nette de leur propriété, en forte hausse», a-t-elle ajouté.

Le sondage aléatoire de la banque a été mené auprès de 1500 participants, du 5 au 14 octobre 2016, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.