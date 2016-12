Déclarez-vous votre chien à votre assureur?

Martine Turenne 16-11-2016 | 10h07

Quarante-trois pour cent des propriétaires de chien au Québec ne déclarent pas l'existence de leur compagnon à quatre pattes à leur assureur.



Cela n'a pas empêché 15 % d'entre eux de transmettre une réclamation à la suite d'un sinistre causé par leur chien, une proportion qui atteint 38 % chez les propriétaires d'un chien d'attaque ou de garde. La plupart de ces «sinistres» sont, dans les faits, de vilaines morsures. Et si le chien n'était pas «connu» de l'assureur, ce dernier n'a pas l'obligation de verser une indemnité.

Ces données proviennent d'un sondage de la firme Léger mené en octobre pour la Chambre de l'assurance de dommages (ChAD), auprès d'un millier de Québécois qui s'apprêtaient à renouveler leur assurance habitation.

Le quart des répondants possédaient un chien, ce qui correspond aux plus récentes données de l'Association des médecins vétérinaires du Québec.

Mon chien est gentil

Les Québécois ont l'obligation générale, dans le Code civil, de déclarer tout ce qui peut avoir «une incidence à assurer». Les chiens font partie de ces incidences, tout comme les pythons et autres reptiles dangereux, par exemple, mais pas les chats, dit Jannick Desforges, avocate et directrice des affaires institutionnelles et de la conformité à la ChAd.

«Mais beaucoup de gens l'ignorent», dit-elle.

Ainsi, parmi les propriétaires qui ne font pas mention de leur animal à leur assureur, un quart d'entre eux ignorait qu'il fallait le faire. Par ailleurs, 9 % des répondants ne parlent pas à leur assureur de leur chien parce qu'ils ne le considèrent pas dangereux.

Un faible pourcentage de gens (5 %) omettent de le faire parce qu'ils craignent de ne pouvoir être assurés. Cette proportion est plus élevée pour les propriétaires d'un chien d'attaque ou de garde, soit 9 %.

Ils n'ont pas tort, dit Jannick Desforges. Certains assureurs peuvent refuser d'inclure un type de chien dans un contrat d'assurance. «Ce sont eux qui décident. Certains excluent complètement certaines races de chiens, considérées dangereuses.»

Par ailleurs, des assureurs excluront la responsabilité civile (comme les morsures), mais couvriront le propriétaire pour le vol de son chien. «Les assurances sont des produits complexes, poursuit Mme Desforges, et l'important est que le courtier explique le contrat en détail, pour ne pas qu'il y ait de surprises.»

Certains courtiers qui acceptent d'inclure les chiens considérés comme dangereux peuvent parfois exiger quelques centaines de dollars par année de plus pour la prime puisque ces animaux sont associés à «un pourcentage plus élevé d'incidents», indique Jannick Desforges.

Cela dit, mieux vaut payer ce montant que ne rien avoir du tout, poursuit-elle. «Si l'assureur ne le sait pas, rien ne l'oblige à vous dédommager en cas d'incidents.»

Pas dissuasif, un chien de garde?

Contrairement à un système d'alarme, qui fait baisser quelque peu les primes d'assurance, les chiens de garde n'ont pas cet effet, même s'ils peuvent, dans les faits, éloigner quelques voleurs potentiels. Il semble que leur propension à mordre des innocents l'emporte sur leur rôle de gardien.

«Par ailleurs, ce qui coûte le plus cher aux compagnies d'assurances ces dernières années, dit Jannick Desforges, ce ne sont pas les vols, mais les dégâts d'eau. Et pour les prévenir, le chien de garde est inutile.»