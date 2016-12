Salaire minimum: le patronat revient à la charge

10-11-2016 | 12h26

L'économie québécoise, et ceux dont on souhaite améliorer le sort, subiraient plus de dommages que de bénéfices d'une hausse rapide du salaire minimum à 15$ de l'heure.

C'est ce que conclut le CPQ (Conseil du patronat du Québec) qui a mené une étude, de pair avec des représentants des secteurs du commerce de détail, de la restauration et de l'agroalimentaire.

Les risques de pertes d'emplois et de réduction des heures travaillées, donc, à une augmentation de la précarité, sont réels.

«On fait entrer un éléphant dans un magasin de porcelaine, on paye collectivement pour la casse, tout ça pour quoi?» demande le président-directeur général du CPQ, Yves-Thomas Dorval.

Justifier une augmentation du salaire minimum pour améliorer la condition des personnes à bas revenus «est, au mieux, un levier de progression sociale très incertain, aux effets collatéraux plus négatifs que positifs, et, au pire, un moyen susceptible de nuire à ceux dont on espère améliorer le sort», dit-il.

On assisterait à l'augmentation des salaires, ainsi que du revenu disponible des ménages, dans un premier temps. Mais cela s'estomperait par la suite, au point d'observer ultimement un effet «feu de paille».

Le CPQ prévoit aussi une diminution des exportations et des bénéfices des entreprises, due à la hausse des coûts des entreprises et la baisse de leur compétitivité, ainsi que du PIB réel.

«Dans les faits, et c'est notre conclusion la plus troublante, bien qu'il puisse y avoir quelques gagnants d'une telle mesure, on observe une diminution du pouvoir d'achat pour l'ensemble des ménages québécois», dit Yves-Thomas Dorval.

Des secteurs à risque

Tous les secteurs ne sont pas égaux advenant une augmentation rapide du salaire minimum.

La restauration a besoin d'une main-d'œuvre importante. Les salaires représentent 35 % des coûts d'exploitation.

«Si les taux du salaire minimum augmentent trop brusquement, les gestionnaires de restaurants n'auront pas le choix de prendre les moyens nécessaires pour maintenir leur rentabilité», dit Claude Gauthier, président du conseil d'administration de l'Association des restaurateurs du Québec (ARQ).

Il invoque une diminution des heures des employés, une réduction des heures d'ouverture et d'éventuelles mises à pied.

Tout comme la restauration, le commerce de détail se dit très sensible à une hausse importante du salaire minimum. «Cela aurait un impact majeur pour les détaillants, mais c'est aussi l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement qui serait affecté», dit Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).

Une telle mesure nuirait donc non seulement au secteur du commerce de détail, qui représente plus de 400 000 emplois, mais aussi à une grande partie de l'économie québécoise, selon elle.

«Treize pour cent des emplois sont au salaire minimum, et une augmentation à 15 $ de l'heure aurait des impacts directs et indirects sur environ 80 % des salariés du secteur du commerce de détail. Les salaires y sont en moyenne six fois plus élevés que les profits. Une hausse de seulement 1 % des salaires équivaut à une baisse de profits de 6 %.»

Mme Brisebois estime que dans le contexte actuel de féroce concurrence, les détaillants ont une marge de manœuvre à peu près inexistante. «Même réduits, ces profits font la différence entre un détaillant qui survit et un autre qui doit fermer ses portes», dit de son côté le PDG du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), Léopold Turgeon.

Un effet domino

Les secteurs du détail et de la restauration sont les deux principaux clients des entreprises de transformation alimentaire. Il y aura donc un effet domino, estime Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ).

Même inquiétude du côté des producteurs maraîchers.

«La main-d'œuvre représente plus de 40 % du prix de revient des fruits et des légumes au Québec», dit Jean-Marie Rainville, premier vice-président de l'Association des producteurs maraîchers du Québec et producteur à Dunham.

Il craint, advenant une augmentation rapide du salaire minimum, que la compétition étrangère profite de l'augmentation des prix des produits locaux pour s'emparer de parts de marché.