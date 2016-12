Les Québécois plus optimistes pour le Québec

13-10-2016 | 10h20

L'indice de confiance a bondi de dix points en un an. Les Québécois sont ainsi nettement plus optimistes cette année qu'à l'automne 2015, même si une majorité demeure pessimiste vis-à-vis sa propre situation financière.

Le plus récent sondage commandé par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) et réalisé par le Groupe Altus montre que le sommet de confiance est au plus haut point depuis 2013.

Dévoilé lors d'eCommerce-Québec, l'indice de confiance se base sur cinq questions: la situation financière du ménage au cours des six derniers mois et des six prochains, celle du Québec au cours des six prochains mois et des trois prochaines années, et le climat actuel pour des achats importants du ménage.

L'optimisme est notable du côté de la situation financière du Québec, en général, alors que seulement environ un répondant sur trois croit qu'elle va se détériorer au cours des prochains mois, contre 44 % il y a un an. Et un Québécois sur deux croit qu'elle demeurera la même pour cette période, contre un tiers en 2015.

Mais ça va moins bien au sein des foyers: seulement 13 % des Québécois estiment que la situation financière de leur ménage s'est améliorée au cours des six derniers mois, une légère hausse de 2 % par rapport à 2015. Plus des deux tiers des répondants estiment qu'elle est demeurée la même, et la même proportion qu'elle va le demeurer au cours des six prochains mois.

Une légère minorité, quatre Québécois sur dix, estiment que le moment est propice pour effectuer des achats importants. Il s'agit tout de même d'une hausse de 6 % par rapport à l'automne 2015.

Parmi les intentions d'achats, les Québécois prévoient dépenser moins dans toutes les catégories de produits, à l'exception des chaussures et des vêtements. À l'opposé, le tiers pense dépenser moins dans les appareils audio et vidéo.

Plus d'achats en ligne, ici et ailleurs

Pas moins de 62 % des Québécois ont effectué des achats sur internet dans la dernière année, une hausse de 4 % comparativement à l'automne 2015. Ils le font de plus en plus sur leur téléphone intelligent (34 % en 2016 contre 27 % en 2015).

Six achats sur dix se font sur le site d'un détaillant présent au Canada.

Les achats sur les sites internet de détaillants présents ailleurs dans le monde ont grimpé de 9 % par rapport à 2015.

Les Québécois qui achètent en ligne sont majoritairement des hommes âgés de 18 à 44 ans qui ont un revenu du ménage supérieur à 80 000 $ et qui habitent dans un centre urbain.

Plus les revenus augmentent, plus le pourcentage d'achats en ligne augmente. Notons que le tiers des 65 ans et plus ont fait un achat en ligne au cours de la dernière année.