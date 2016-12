Gains à la loterie: les Canadiens donneraient moins qu'avant

12-10-2016 | 15h37

S'ils remportaient une somme de 1 million $ à la loterie, 89 % des Canadiens accepteraient d'en partager une partie avec un organisme de bienfaisance, mais le montant qu'ils donneraient est moins important qu'il ne l'était dans le passé.

Un sondage Léger, commandité par Placements Mackenzie, révèle que les Canadiens seraient prêts à donner 70 000 $, en moyenne, à une œuvre de leur choix.

Dix ans plus tôt, en 2006, ils disaient vouloir verser 177 000 $ sur 1 million $ pour une cause qui leur tenait à coeur.

La vice-présidente en Planification fiscale et successorale chez Placements Mackenzie, Carol Bezaire, estime que plusieurs choses ont changé en une décennie et que de manière générale, les Canadiens étaient alors plus optimistes sur le plan financier.

«Bien que nous soyons toujours généreux, nous sommes beaucoup plus conservateurs pour ce qui est de la part d'un gain de loterie dont nous ferions don. La volatilité des marchés, une croissance économique au ralenti et de hauts niveaux d'endettement ont vraisemblablement poussé les gens à envisager plus prudemment l'idée de donner une partie importante de leur manne financière», a déclaré Mme Bezaire dans un communiqué publié mercredi.

De plus, en raison de l'inflation, une somme de 1 million $ vaut 17,21 % de moins qu'il y a 10 ans.

Selon les informations tirées de ce coup de sonde, les personnes divorcées ou veuves semblent les plus généreuses, avec des dons de 83 000 $ en moyenne. Et parmi les provinces canadiennes, ce sont les Albertains qui se disent prêts à donner davantage, avec une moyenne de 104 000 $.

L'enquête menée par Léger montre aussi qu'un répondant sur dix songerait à mettre sur pied une fondation philanthropique privée.

Les résultats de ce sondage réalisé en ligne ont été obtenus après la consultation de 1542 Canadiens âgés de 18 ans et plus, entre le 22 et le 24 août 2016.