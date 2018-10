La phase 2 du projet immobilier Laurent & Clark bientôt mise en chantier

Guillaume Picard 12-10-2018 | 13h09

MONTRÉAL - Le promoteur Rachel Julien mettra en chantier en début d'année la seconde des deux tours de son projet immobilier Laurent & Clark, en plein coeur du Quartier des spectacles.

L'entreprise a lancé vendredi les ventes des 12 penthouses de cet immeuble de 25 étages qui sera situé dans le quadrilatère des boulevards de Maisonneuve et Saint-Laurent ainsi que des rues Clark et Ontario.

Les penthouses de 1350 à 2350 pieds carrés se retrouveront des étages 23 à 25, avec des prix tournant autour de 900 $ le pied carré, soit entre 1 million $ et 2 millions $, plus taxes. Au dernier étage, les propriétaires disposeront d'unités à deux niveaux et pourront, pour ce qui est des plus grandes superficies, opter pour trois ou quatre chambres. Ils auront également droit à un service de conciergerie et de sécurité.

«On a donné le mandat à nos designers de créer des espaces recherchés, différents, a dit le PDG de Rachel Julien, Denis Robitaille, en entrevue avec l'Agence QMI. Tout ce qui est ébénisterie a été abordé avec un oeil haut de gamme, de même que l'utilisation des matériaux et les électroménagers seront des Miele.»

Lancé en avril 2016, le Laurent & Clark n'est pas ardu à promouvoir, selon M. Robitaille, bien que les condos soient localisés dans un quartier qui, en juin et en juillet de chaque année, est pris d'assaut par les festivals faisant la renommée de la métropole.

«Ce n'est pas difficile à vendre dans le secteur, a indiqué M. Robitaille. L'enjeu était de démontrer la qualité du projet. On voulait une architecture forte. On vient ceinturer le Quartier des spectacles et on aura des vues qui ne seront jamais obstruées. Nous, notre force, c'est d'avoir une vue extraordinaire sur le centre-ville, sur le fleuve et le Quartier des spectacles, et ça va demeurer toujours dégagée.»

Il reste que des tours pourraient éventuellement être érigées sur les terrains voisins à l'est du Laurent & Clark, notamment au-dessus de l'édicule de la station de métro Saint-Laurent, ce qui viendrait gêner la vue de certains propriétaires.

Les deux tours du Laurent & Clark, dessinées par la firme d'architectes Menkes Shooner Dagenais LeTourneux, compteront au total 360 condos au lieu des 335 annoncés lors du dévoilement. Le promoteur a redessiné certains étages inférieurs pour répondre aux besoins des acheteurs, qui souhaitaient des unités plus petites allant de 500 à 550 pieds carrés.

La phase 1 est écoulée à 96 % à ce stade-ci et l'on vient de couler le 8e des 20 étages. Quant à la phase 2, dont les travaux se mettront en branle en janvier ou en février 2019, les unités sont vendues dans une proportion de 50 %. La livraison des premières unités doit avoir lieu en 2021.

«La majorité de notre clientèle est âgée de 50 ans et plus. Les acheteurs veulent profiter des forces du secteur, qui est animé dans le bon sens. Beaucoup d'argent a été dépensé dans ce quartier», a dit M. Robitaille.

En plus de toutes les salles de spectacles, des restaurants, des boutiques et des moyens de transport, le secteur du Laurent & Clark sera bientôt complété avec l'aménagement de l'Îlot Clark, qui sera une place publique en été et une patinoire en hiver.

Toujours à l'affût

Denis Robitaille a indiqué que son entreprise est «toujours à l'affût de nouveaux sites» à développer et elle mène de front deux autres projets immobiliers en ce moment, soit Les Bassins du Havre avec Prével dans Griffintown ainsi que le U31 dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Commodités du Laurent & Clark